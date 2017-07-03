Шестьдесят пять советов по вязанию

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Вязание спицами - прекрасный отдых за работой. Вязаные вещи очень удобны, эластичны, не мнутся и отличаются своей мягкостью, а также хорошо сохраняют тепло.

1. Купить указанную в описании модели пряжу удается не всегда, но всегда следует покупать пряжу, длина которой хотя бы примерно соответствует длине пряжи, указанной в инструкции. Толщина спиц тоже должна соответствовать той, которая указана в инструкции.

2. Перед началом вязания внимательно прочтите описание работы. Ведь даже из-за неправильного толкования скобки или запятой инструкция может показаться непонятной, что серьезно осложнит Вашу работу. Если прочесть инструкцию до конца, то можно понять неясные моменты из контекста.

3. Если в инструкции есть указания для нескольких размеров, то Вам будет легче, если Вы выделите цифры, относящиеся к Вашему размеру, цветным фломастером или маркером. Это поможет избежать ошибки и сэкономит время.

4. Если Вы выполняете изделие из пряжи двух разных видов, то желательно, чтобы они имели примерно одинаковую длину нити в мотке. К тому же, одинаковой должна быть и толщина спиц, указанная на бандероли. Не забудьте проверить и инструкцию по уходу за пряжей — здесь тоже необходимо соответствие, иначе при первой же стирке Вас может ожидать неприятный сюрприз.

5. Свяжите образец размером не менее 10 х 10 см. Из картона вырежьте шаблон, внутри которого должно быть квадратное окошко размером 10 х 10 см. Наложите шаблон на образец. Теперь Вы легко сможете сосчитать число петель и рядов. Сравните Ваши цифры с данными инструкции. Если в Вашем образце больше петель, чем указано в описании работы, то Вам следует плотнее вязать или использовать спицы на 1/2 или даже на 1 номер тоньше. Если в Вашем образце меньше петель, то вяжите свободнее или возьмите более толстые спицы.

6. Не распускайте образец, а отложите его, чтобы в любое время можно было проверить плотность вязания, если Вы захотите что-то надвязать. А когда таких образцов соберется много, то можно использовать их для покрывала в стиле 'пэчворк'.

7. Если Вы собираетесь вязать свою первую модель, то выбирайте не очень прилегающий, простой и непринужденный силуэт. Чтобы связать модель прилегающего или сложного фасона, нужна тренировка. Начните с чего-то более легкого.

8. Если Вы вяжете что-то для ребенка и знаете, что, возможно, придется удлинять рукава, вяжите их сверху вниз. В этом случае убавления становятся прибавлениями и наоборот. Зато потом можно будет легко распустить закрытые петли и надвязать рукав.

9. Шарф никогда не бывает слишком длинным! Пусть он будет немного длиннее, чем указано в инструкции, тогда его можно будет носить и поверх пальто.

10. Цельно вязаные карманы немного выделяются на лицевой стороне изделия. Поэтому если у Вас проблемы с фигурой, используйте для мешковин тонкий машинный трикотаж.

11. В продаже можно найти специальные цветные пластмассовые маркировочные кольца. Ими можно пометить определенные участки работы, убавления и прибавления, переход от одного кругового ряда к другому и много другое. Такие кольца бывают разных размеров и легко снимаются после окончания работы.

12. Если при вязании крупных деталей руки быстро устают, воспользуйтесь круговыми спицами.

13. Если Вы вяжете модель с длинным рукавом, обязательно измерьте длину рукава от запястья до плеча.

14. Тонкую пряжу можно незаметно соединять следующим способом: вдеть один конец нити в иголку и протянуть его сквозь другой конец нити примерно на 5 см. От каждой нити останется свисать совсем маленький кончик. После окончания работы кончики просто срезают.

15. Если Вы вяжете нитями нескольких цветов или нескольких сортов пряжи, воспользуйтесь специальным наперстком или кольцом. В нем может быть от 2 до 4 петелек для нитей, что не дает им перепутаться

16. Если Вы собираетесь вязать изделие из хлопчатобумажной пряжи, то обязательно постирайте образец в воде, имеющей максимально разрешенную для этой пряжи температуру, так как обычно полотно садится. Таким образом, Вы сможете при расчетах учесть эти изменения.

17. Практичная вещь, в покупке которой Вы никогда не раскаетесь — это наконечники для спиц из цветной пластмассы или резины. Они не дадут петлям соскользнуть, если Вы прерываете работу

18. Еще одна очень практична вещь -это счетчик рядов. Его надевают на спицы и меняют номер ряда в конце каждого провязанного ряда. Это позволит Вам избежать утомительного подсчета рядов, особенно при выполнении сложных узоров.

19. При вязании планки или манжеты используйте более тонкие спицы. Но, тем не менее, планка все-таки может растянуться. Если при вязании планки добавить к рабочей нити тонкую резинку, то она не потеряет форму.

20. Если Вы вяжете нитями в два сложения, старайтесь натягивать обе нити одинаково.

21. При выборе модели внимательно ознакомьтесь с мерками на выкройке Часто у моделей есть довольно большие припуски на свободу облегания. Если Вы не любите просторные вещи, просто выберите размер поменьше.

22. Если Вам приходится распускать деталь до какого-то ряда, то подхватите петли на более тонкую спицу: Вы не потеряете ни одной петли.

23. Даже если Вы очень торопитесь, постарайтесь довязать начатый ряд до конца. Иначе петли в середине ряда могут спуститься, испортив все изделие.

24. Если Вы вяжете из светлой, маркой пряжи, положите клубок в пакет и заклейте его, оставив небольшое отверстие для нити.

25. Если Вам нужна вспомогательная спица, а у Вас ее нет, возьмите спицу из комплекта чулочных спиц, т. е. не очень длинную и без ограничителя.

26. Если выполнить планку в резинку 1 х 1 из нитей двух цветов, то будет достигнут интересный эффект. Это надо делать так: вязать на круговых спицах нитью одного цвета только лицевые петли, изнаночные снимать, нить за работой. Затем вернуться к началу этого ряда и вязать нитью другого цвета только изнаночные петли.

27. Вспомогательная спица всегда должна быть на полномера тоньше, чем основные спицы.

28. Если леска Ваших круговых спиц слишком твердая и скручивается, опустите ее на несколько секунд в кипяток, она снова станет мягкой.

29. Если по краю воротника гольф связать последние 2-3 ряда спицами потолще, та край будет лучше растягиваться.

30. Если Вы вяжете изделие из очень темной или черной пряжи, то, чтобы не напрягать глаза, постелите себе на колени белый платок.

31. Если Вы вяжете жакет с V-образным вырезом и цельной бейкой горловины, то отложите петли бейки на булавку и довяжите бейку после окончания работы. Потом незаметно пришейте ее к полочке. Такая бейка получится очень аккуратной.

32. Храните спицы в том же пакете, в котором они продавались. Если Вы забудете их номер, то всегда сможете найти его на упаковке.

33. Для изделий, связанных в поперечном направлении, не следует выбирать слишком сложные узоры, так как из-за частых прибавлений и убавлений возможны смещения раппорта, что неизбежно ведет к ошибке.

34. В инструкции указано, что нужно выполнить убавление пpoтяжкoй. Можно вместо него связать 2 петли вместе лицевой скрещенной. Результат будет такой же.

35. Если Вы хотите использовать остатки пряжи для лоскутного покрывала, то вяжите их поперек. В этом случае у Вас получатся клетки одинакового размера.

36. Выкройки связанных по косой пуловеров, жакетов и т. п. не должны быть слишком сложными. Выбирайте выкройку, состоящую из прямоугольников, иначе у Вас могут возникнуть сложности с прибавлениями и убавлениями.

37. Вам больше нравится вязать изнаночные петли? Тогда при платочной вязке выполняйте только изнаночные петли.

38. Если перекрещивать изнаночные петли, то можно получить интересные узоры Провяжите 2-ю петлю с левой спицы перед 1-й, не спускайте петлю со спицы, теперь провяжите 1-ю петлю и спустите обе петли.

39. Если Вы вяжете пуловер поперек, то рукава и планки следует выполнить отдельно. Их можно связать, набрав по краю готовых деталей, или пришить обычным или кетельным швом.

40. Если Вам нужно вязать лицевой гладью, выполните первый ряд резинкой 1х1, тогда край не будет скручиваться.

41. Если пришить пуговицы не ниткой, а тонкой резинкой, то при этом трикотажное полотно пострадает меньше.

42. Если прошить петли подходящей по цвету тонкой прочной ниткой петельным швом, они дольше не растреплются.

43. Если с изнаночной стороны петель для пуговиц приутюжить подходящий кусочек ткани, то трикотажное полотно дольше сохранит свою форму и не вытянется.

44. Прятать концы ниток — занятие не из приятных. Его можно облегчить и ускорить, если воспользоваться крючком.

45. Трикотажные пальто и юбки должны иметь подкладку, тогда изделие дольше сохранит форму Сначала отпарьте готовые детали, затем выкройте подкладку, используя ту же выкройку что и для деталей. Стачайте детали подкладки на швейной машине и вручную свободным швом 'козлик' пришейте подкладку к изделию. Так подкладка не сместится и не будет стягиваться. По линии низа подкладку не пришивают.

46. Если Вы вяжете толстой нитью, то ввести в работу новый моток пряжи можно следующим способом: немного расплетите волокна нити, чтобы у Вас получилось два кончика. Подровняйте их и одновременно укоротите один конец. Так же поступите с концом новой нити. Теперь соедините и переплетите концы старой и новой нитей, при желании можно еще прошить их иголкой. Если же Вы используете не толстую пряжу, то вводить новый моток надо с начала следующего ряда (или — у края детали). И не расстраивайтесь, если от предыдущего мотка остался 'хвост': он Вам пригодится при сборке.

47. Если пришивать манжеты и планки швом 'козлик', то соединение будет более эластичным.

48. Чтобы края подкладки пальто и юбок не скручивались, их можно обработать косой бейкой.

49. При вязании детского пуловера лучше выполнять рукава сверху вниз. В этом случае их можно будет легко надвязать,

50. Связанные из ангоры изделия дольше сохранят свою форму, если при вязании добавить подходящую по цвету шелковую швейную нить.

51. Если Ваш ребенок школьник и носит ранец, то добавьте дополнительную нить при вязании плеч, чтобы они не вытирались.

52. Если Вы вяжете изделие в полоску то края будут более аккуратными и Вам удастся избежать утомительной маскировки концов нитей, если их не обрезать, а протягивать параллельно будущему шву

53. Если вяжете детский пуловер, то на локтях добавьте к рабочей нити дополнительную нить. Это придаст рукавам прочность.

54. Если Вы пришьете к детскому фартуку-нагруднику вместо завязок резинку, то такая модель будет более безопасной, к тому же подросший малыш сможет надевать и снимать такой нагрудник самостоятельно.

55. Если Вы выполняете подгибку жакета, пуловера или юбки, которую затем следует отвернуть внутрь, то, провязав между рядами лицевой глади 1 ряд изнаночных петель, Вы получите аккуратную линию сгиба.

56. Чтобы край изделия оставался эластичным, можно закрыть петли крючком. Для этого нужно подхватить крючком 1 петлю, протянуть через нее 1 накид. Подхватить крючком следующую петлю, сделать накид и провязать им обе петли и т. д.

57. Если в инструкции сказано, что деталь следует вязать симметрично, то лучше всего заранее составить описание зеркального отображения описанной в тексте модели. Так Вы точно ничего не перепутаете.

58. Если вязать от того конца нити, который находится в середине клубка, то вязаное полотно получится более равномерным.

59. Если Вам нужно отложить большое число петель, вместо вспомогательной спицы лучше использовать специальную вязальную булавку или большую английскую булавку В этом случае ни одна петля не соскользнет.

60. Чтобы горловина не растягивалась, при закрытии петель добавьте к рабочей нити тонкую резинку.

61. Если Вам нужно докупить пряжу и Вы не можете найти мотки из нужной партии, вяжите попеременно 1 ряд старой и 1 ряд новой нитью. Через несколько рядов такого вязания можно продолжать работу новой пряжей. Таким образом Вам легко удастся замаскировать возможные отличия оттенков пряжи.

62. Если при вязании рукава Вы хотите избежать утомительного подсчета петель, прибавлений и убавлений, вяжите рукава не поочередно, а от отдельных клубков на одних спицах, одновременно выполнял прибавления и убавления.

63. Для вязания носков старайтесь использовать специальные сорта пряжи. При вязании пятки и мыска добавляйте к основной дополнительную прочную нить,

64. Если у Вас нет остатков пряжи для штопки вязаных носков, то возьмите яркую нить контрастного цвета. Современная мода предлагает похожие модели с цветными пятками и мысками.

65. Можно удлинить пуловер, связав кокетку. Для этого распорите изделие по линии низа рукавов и свяжите кокетку. Лучше всего, если она будет из другой пряжи. Можно использовать фасонную пряжу, мягкий мохер или ангору — они будут хорошо сочетаться с трикотажным полотном из 'обычной' гладкой пряжи. Так как подобрать пряжу тон в тон практически невозможно, лучше, если Вы сразу отдадите предпочтение контрастной пряже.

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Алевтина Мармеладова