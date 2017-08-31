Творожник апельсиновый

Сочетание творога и фруктов в выпечке дарит неповторимый вкус и не награждает лишними калориями.

183 ккал/100 гр

Ингредиенты:

3 яйца

500 г творога

250 г сметаны 10%

1 ст. сахара

2 ст.л. крахмала

ванилин

цедра с 1 апельсина

Приготовление:

Все предельно просто, включите духовку и прогрейте ее до 180 градусов, ингредиенты все по списку сложите в емкость, включите миксер и просто все смешайте в течении минуток 3-4. Далее возьмите форму небольшого диаметра 20-22 см, смажьте маслом или же просто устелите пекарской бумагой, вылейте полученную смесь и поставьте выпекаться минут на 40-50, если серединка будет немного дребезжащего вида не стоит переживать, когда творожник остынет все замечательно схватится.

Остудить непременно, так как тот самый вкусный вкус этого изделия в горячем виде невозможен . Цедру апельсина можно заменить на сухофрукты, свежие фрукты, орехи.

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Мария Зимина