Творожник апельсиновый
Сочетание творога и фруктов в выпечке дарит неповторимый вкус и не награждает лишними калориями.
183 ккал/100 гр
Ингредиенты:
3 яйца
500 г творога
250 г сметаны 10%
1 ст. сахара
2 ст.л. крахмала
ванилин
цедра с 1 апельсина
Приготовление:
Все предельно просто, включите духовку и прогрейте ее до 180 градусов, ингредиенты все по списку сложите в емкость, включите миксер и просто все смешайте в течении минуток 3-4. Далее возьмите форму небольшого диаметра 20-22 см, смажьте маслом или же просто устелите пекарской бумагой, вылейте полученную смесь и поставьте выпекаться минут на 40-50, если серединка будет немного дребезжащего вида не стоит переживать, когда творожник остынет все замечательно схватится.
Остудить непременно, так как тот самый вкусный вкус этого изделия в горячем виде невозможен . Цедру апельсина можно заменить на сухофрукты, свежие фрукты, орехи.
Мария Зимина