Салат "Тюльпаны"

На его изготовление уйдет совсем немного времени, кулинаром экстра-класса для этого тоже быть не обязательно, а вот его необычный вкус и эффектное оформление создадут праздничное настроение и запомнятся надолго.

Ингредиенты:

Помидор - 10 штук

Сыр мягких сортов - 300 грамм

Яйца - 3 штуки

Майонез - 250 грамм

Огурец - 200 грамм

Чеснок - по вкусу

Соль, перец - по вкусу

Перья зеленого лука - 10 штук

Приготовление:

1. Сперва подготовим помидоры. Сделаем на помидоре крестообразный надрез, чайной ложкой аккуратно достанем всю мякоть помидора.

2. Приготовим начинку для помидоров - для этого смешаем мелко нарезанные отваренные яйца, тертый сыр, очищенный от кожуры и мелко нарезанный огурец, измельченный чеснок и майонез.

3. Получившейся начинкой фаршируем помидоры.

4. Маленьким ножом делаем аккуратные дырочки с той стороны помидоров, которая не надрезана. В получившуюся дырочку вставляем перо лука. Выкладываем получившиеся тюльпанчики на красивое блюдо.

При желании, в начинку помидоров можно добавлять любые другие ингредиенты, какие вам больше нравятся. Украшать салат тоже можно по-разному, главное - чтобы действительно было похоже на тюльпанчики.

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Мария Зимина