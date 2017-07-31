Салат "Тюльпаны"
На его изготовление уйдет совсем немного времени, кулинаром экстра-класса для этого тоже быть не обязательно, а вот его необычный вкус и эффектное оформление создадут праздничное настроение и запомнятся надолго.
Ингредиенты:
Помидор - 10 штук
Сыр мягких сортов - 300 грамм
Яйца - 3 штуки
Майонез - 250 грамм
Огурец - 200 грамм
Чеснок - по вкусу
Соль, перец - по вкусу
Перья зеленого лука - 10 штук
Приготовление:
1. Сперва подготовим помидоры. Сделаем на помидоре крестообразный надрез, чайной ложкой аккуратно достанем всю мякоть помидора.
2. Приготовим начинку для помидоров - для этого смешаем мелко нарезанные отваренные яйца, тертый сыр, очищенный от кожуры и мелко нарезанный огурец, измельченный чеснок и майонез.
3. Получившейся начинкой фаршируем помидоры.
4. Маленьким ножом делаем аккуратные дырочки с той стороны помидоров, которая не надрезана. В получившуюся дырочку вставляем перо лука. Выкладываем получившиеся тюльпанчики на красивое блюдо.
При желании, в начинку помидоров можно добавлять любые другие ингредиенты, какие вам больше нравятся. Украшать салат тоже можно по-разному, главное - чтобы действительно было похоже на тюльпанчики.
Мария Зимина