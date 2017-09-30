Молочные супы для детей

Начиная с года деткам можно готовить молочные супы. Полезность молочных супов с легкостью докажет любой диетолог. По наличию витаминов, минеральных солей и легкой усвояемости молочные супы занимают одно из первых мест. Они очень питательны, их приготовление совершенно не сложно. Молочные супы можно приготовить на молоке разного вида - будь то цельное, или даже сухое.

Кастрюля для приготовления молочных супов берется с толстыми стенками и днищем. Чтобы молоко не пригорело, предварительно перед тем, как вы собираетесь влить его в кастрюлю, ополосните ее холодной водой. И по той же причине все молочные супы варятся только на медленном огне.

Молочный суп-пюре с рисом и кабачком

50 г мякоти кабачка

Чайная ложка риса

150 мл молока

100 мл воды

Столовая ложка масла сливочного

Соль на кончике ножа

Нарезать помытый кабачок маленькими кубиками и залить вместе с рисом небольшим количеством кипятка, посолить и варить до готовности на медленном огне. После чего сваренные рис и кабачок протереть через сито, развести горячим молоком и довести до кипения. Затем снять с плиты, остудить и заправить маслом (сливочным).

Молочный суп с картофелем

Один клубень картофеля средних размеров

Стакан молока

100 мл воды

Столовая ложка масла (сливочного)

Соль на кончике ножа

Картофель очистить, помыть и нарезать тоненькой соломкой. Затем залить водой, подсолить и варить в течение десяти минут. После чего горячее молоко влить в кастрюльку с картофелем, довести до кипения и оставить на плите еще около двух минут. Готовый молочный суп заправить маслом. В суп можно добавить гренки.

Молочный суп с манной крупой и цветной капустой.

6-7 соцветий цветной капусты

Чайная ложка манной крупы

Один стакан молока

Половина стакана воды

Столовая ложка масла сливочного

Соль на кончике ножа

Тщательно промытую капусту разобрать на соцветия, выложить в кастрюлю, залить водой, подсолить и варить в течение пятнадцати минут, затем вынуть ее из отвара, а в него всыпать манную крупу тонкой струйкой и варить помешивая в течение восьми минут, затем влить горячее молоко и добавить предварительно растертую сквозь сито отварную капусту. Готовый суп заправить маслом.

Молочный суп с овощами и гренками

0,5 клубня картофеля

40 г капусты

30 г моркови

Чайная ложка зеленого горошка (консервированного)

Стакан молока

0,5 стакана воды

Столовая ложка масла (сливочного)

Свежие гренки из пшеничного хлеба

Соль на кончике ножа

Овощи промыть. Капусту нашинковать, а морковь с картофелем очистить и нарезать соломкой. Морковь выложить в кастрюльку, добавить пол столовой ложки масла (сливочного), тушить с накрытой крышкой на медленном огне в течение десяти минут. После чего добавить капусту, картофель и горошек. Влить слегка подсоленную горячую воду и варить до готовности. Затем залить горячее молоко и довести до кипения, подержать на медленном огне пару минут, потом снять с плиты и дать остыть. Готовый суп заправить маслом и добавить в него гренки.

Молочный суп с вермишелью

Столовая ложка мелкой вермишели

Стакан молока

Половина стакана воды

Чайная ложка сахарного сиропа

Столовая ложка масла (сливочного)

Соль на кончике ножа

Воду вскипятить и добавить в нее вермишель, сахарный сироп и соль. варить в течение десяти минут, а затем залить горячее молоко. После закипания выключить плиту и оставить на ней на три минуты, затем снять. Перед тем как подавать на стол заправить сливочным маслом.

Молочный суп с рисом

Столовая ложка риса

Стакан молока

Пол стакана воды

Столовая ложка сливочного масла

Соль на кончике ножа

Предварительно промытый рис залить водой и отварить. Затем залить горячее молоко, подсолить и еще раз вскипятить. Для заправки супа пригодится сливочное масло.

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Мария Зимина