Молочные супы для детей
Начиная с года деткам можно готовить молочные супы. Полезность молочных супов с легкостью докажет любой диетолог. По наличию витаминов, минеральных солей и легкой усвояемости молочные супы занимают одно из первых мест. Они очень питательны, их приготовление совершенно не сложно. Молочные супы можно приготовить на молоке разного вида - будь то цельное, или даже сухое.
Кастрюля для приготовления молочных супов берется с толстыми стенками и днищем. Чтобы молоко не пригорело, предварительно перед тем, как вы собираетесь влить его в кастрюлю, ополосните ее холодной водой. И по той же причине все молочные супы варятся только на медленном огне.
Молочный суп-пюре с рисом и кабачком
50 г мякоти кабачка
Чайная ложка риса
150 мл молока
100 мл воды
Столовая ложка масла сливочного
Соль на кончике ножа
Нарезать помытый кабачок маленькими кубиками и залить вместе с рисом небольшим количеством кипятка, посолить и варить до готовности на медленном огне. После чего сваренные рис и кабачок протереть через сито, развести горячим молоком и довести до кипения. Затем снять с плиты, остудить и заправить маслом (сливочным).
Молочный суп с картофелем
Один клубень картофеля средних размеров
Стакан молока
100 мл воды
Столовая ложка масла (сливочного)
Соль на кончике ножа
Картофель очистить, помыть и нарезать тоненькой соломкой. Затем залить водой, подсолить и варить в течение десяти минут. После чего горячее молоко влить в кастрюльку с картофелем, довести до кипения и оставить на плите еще около двух минут. Готовый молочный суп заправить маслом. В суп можно добавить гренки.
Молочный суп с манной крупой и цветной капустой.
6-7 соцветий цветной капусты
Чайная ложка манной крупы
Один стакан молока
Половина стакана воды
Столовая ложка масла сливочного
Соль на кончике ножа
Тщательно промытую капусту разобрать на соцветия, выложить в кастрюлю, залить водой, подсолить и варить в течение пятнадцати минут, затем вынуть ее из отвара, а в него всыпать манную крупу тонкой струйкой и варить помешивая в течение восьми минут, затем влить горячее молоко и добавить предварительно растертую сквозь сито отварную капусту. Готовый суп заправить маслом.
Молочный суп с овощами и гренками
0,5 клубня картофеля
40 г капусты
30 г моркови
Чайная ложка зеленого горошка (консервированного)
Стакан молока
0,5 стакана воды
Столовая ложка масла (сливочного)
Свежие гренки из пшеничного хлеба
Соль на кончике ножа
Овощи промыть. Капусту нашинковать, а морковь с картофелем очистить и нарезать соломкой. Морковь выложить в кастрюльку, добавить пол столовой ложки масла (сливочного), тушить с накрытой крышкой на медленном огне в течение десяти минут. После чего добавить капусту, картофель и горошек. Влить слегка подсоленную горячую воду и варить до готовности. Затем залить горячее молоко и довести до кипения, подержать на медленном огне пару минут, потом снять с плиты и дать остыть. Готовый суп заправить маслом и добавить в него гренки.
Молочный суп с вермишелью
Столовая ложка мелкой вермишели
Стакан молока
Половина стакана воды
Чайная ложка сахарного сиропа
Столовая ложка масла (сливочного)
Соль на кончике ножа
Воду вскипятить и добавить в нее вермишель, сахарный сироп и соль. варить в течение десяти минут, а затем залить горячее молоко. После закипания выключить плиту и оставить на ней на три минуты, затем снять. Перед тем как подавать на стол заправить сливочным маслом.
Молочный суп с рисом
Столовая ложка риса
Стакан молока
Пол стакана воды
Столовая ложка сливочного масла
Соль на кончике ножа
Предварительно промытый рис залить водой и отварить. Затем залить горячее молоко, подсолить и еще раз вскипятить. Для заправки супа пригодится сливочное масло.Мария Зимина