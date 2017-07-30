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Сладкое домашнее овсяное печенье

Сладкое домашнее овсяное печенье. 13483.jpeg

Овсяное печенье - один из самых популярных видов домашнего печенья. Польза овсянки, простота приготовления, приятный вкус, вариативность - существует масса причин, чтобы вы приготовили какое-то вкусное овсяное печенье в домашних условиях

Ингредиенты:

Овсяные хлопья - 1 стак.

Мука (можно взять половину обычной, а половину цельнозерновой) - 1,5 стак.

Яйца - 2 шт.

Сливочное масло - 130 г

Сахар - 1 стак.

Разрыхлитель - 10 г

Сухофрукты - 1 горсть

Ваниль - по вкусу

Приготовление:

1. Масло комнатной температуры растираем с сахаром, разрыхлителем и ванилью до получения однородной массы.

2. Добавляем яйца, перемешиваем. Теперь добавляем муку, хорошо смешиваем.

3. Добавляем овсяные хлопья, а потом сухофрукты или орехи и все перемешиваем.

4. На пергамент выкладываем тесто небольшими шариками, размером с грецкий орех или чуть меньше.

5. В процессе выпекания шарики растекутся, поэтому не выкладываем их слишком плотно. Выпекаем в разогретой до 180 ºC духовке 10-15 минут. Когда печенье станет золотистого цвета - можно доставать его из духовки. Сначала печенье будет мягким, но как только остынет и сахар карамелизуется, печеньки станут хрустящими.

 

Мария Зимина
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