Сладкое домашнее овсяное печенье
Овсяное печенье - один из самых популярных видов домашнего печенья. Польза овсянки, простота приготовления, приятный вкус, вариативность - существует масса причин, чтобы вы приготовили какое-то вкусное овсяное печенье в домашних условиях
Ингредиенты:
Овсяные хлопья - 1 стак.
Мука (можно взять половину обычной, а половину цельнозерновой) - 1,5 стак.
Яйца - 2 шт.
Сливочное масло - 130 г
Сахар - 1 стак.
Разрыхлитель - 10 г
Сухофрукты - 1 горсть
Ваниль - по вкусу
Приготовление:
1. Масло комнатной температуры растираем с сахаром, разрыхлителем и ванилью до получения однородной массы.
2. Добавляем яйца, перемешиваем. Теперь добавляем муку, хорошо смешиваем.
3. Добавляем овсяные хлопья, а потом сухофрукты или орехи и все перемешиваем.
4. На пергамент выкладываем тесто небольшими шариками, размером с грецкий орех или чуть меньше.
5. В процессе выпекания шарики растекутся, поэтому не выкладываем их слишком плотно. Выпекаем в разогретой до 180 ºC духовке 10-15 минут. Когда печенье станет золотистого цвета - можно доставать его из духовки. Сначала печенье будет мягким, но как только остынет и сахар карамелизуется, печеньки станут хрустящими.
Мария Зимина