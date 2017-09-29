Пирог "Ягодное искушение" с творожно-ягодной начинкой
Пирог с творогом - это всегда вкусно. А если еще с ягодами, то вообще сказка. Рассыпчатое песочное тесто, нежная творожно-ягодная начинка - этот пирог вам точно понравится.
Ингредиенты:
Для теста:
Масло сливочное - 100 г
Желтки 2 шт.
Сахар - 3 ст. л.
Соль - щепотка
Разрыхлитель (или 1/3 ч. л. гашеной соды) - 0,5 ч. л.
Мука - 170 г
Для начинки:
Творог - 200 г
Сметана - 180 г
Ягоды - 250 г
Сахар - 6 ст. л.
Крахмал - 2 ст. л.
Яйца - 2 шт.
Приготовление:
1. Для теста разотрем мягкое масло с солью, желтками и сахаром. Просеять муку и замесить тесто. Скатать в шар.
2. Для начинки соединить творог, сметану, сахар, яйца и размять толкушкой в однородную массу. Ягоды перемешать с крахмалом и добавить к начинке. Перемешать.
3. Духовку разогреть до 180 градусов. Тесто выложить в форму 20 см и сделать бортик примерно 4 см. Вылить начинку. Поставить в духовку на 40 -45 мин.
4. Готовый пирог аккуратно достать из формы и обязательно полностью остудить. Начинка должна схватиться.
5. Охлажденный пирог режем на кусочки и наслаждаемся с чаем.
Мария Зимина