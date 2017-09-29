Пирог "Ягодное искушение" с творожно-ягодной начинкой

Пирог с творогом - это всегда вкусно. А если еще с ягодами, то вообще сказка. Рассыпчатое песочное тесто, нежная творожно-ягодная начинка - этот пирог вам точно понравится.

Ингредиенты:

Для теста:

Масло сливочное - 100 г

Желтки 2 шт.

Сахар - 3 ст. л.

Соль - щепотка

Разрыхлитель (или 1/3 ч. л. гашеной соды) - 0,5 ч. л.

Мука - 170 г

Для начинки:

Творог - 200 г

Сметана - 180 г

Ягоды - 250 г

Сахар - 6 ст. л.

Крахмал - 2 ст. л.

Яйца - 2 шт.

Приготовление:

1. Для теста разотрем мягкое масло с солью, желтками и сахаром. Просеять муку и замесить тесто. Скатать в шар.

2. Для начинки соединить творог, сметану, сахар, яйца и размять толкушкой в однородную массу. Ягоды перемешать с крахмалом и добавить к начинке. Перемешать.

3. Духовку разогреть до 180 градусов. Тесто выложить в форму 20 см и сделать бортик примерно 4 см. Вылить начинку. Поставить в духовку на 40 -45 мин.

4. Готовый пирог аккуратно достать из формы и обязательно полностью остудить. Начинка должна схватиться.

5. Охлажденный пирог режем на кусочки и наслаждаемся с чаем.

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Мария Зимина