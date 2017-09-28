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Солянка мясная сборная

 
Солянка мясная сборная. 14055.jpeg

Иногда кажется, что солянка сборная - рецепт, который вобрал в себя все продукты, которые есть на столе или в холодильнике.

Ингредиенты:

Филе куриное — 200–250 г

Изделия мясные — 350 г

Изделия колбасные — 350 г

Огурец маринованный — 2 шт.

Рассол — 1/2 ст.

Маслины — 1/2 банки

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Паста томатная — 1 ст. л.

Чеснок — 1-2 дольки

Зелень по вкусу

Соль по вкусу

Перец черный по вкусу

Перец красный по вкусу

Лимон — 1 шт.

Рис — 1/3 ст.

Картофель — 1–2 шт.

Приготовление:

1. Подготовьте ингредиенты.

2. В кастрюлю налейте чуть больше половины воды, положите филе и поставьте варить минут на 20, не забывая снимать пену.

3. Мясные и колбасные изделия нарежьте соломкой, сосиски — кружочками.

4. Также соломкой нарежьте соленые огурцы.

5. Если колбаса жирная, перед закладкой в кастрюлю её можно слегка обжарить.

6. Достаньте мясо и нарежьте его мелкими кусочками. Положите обратно в кастрюлю. Добавьте обжаренную колбасу. В этот момент следует добавить горсть риса или картофель (по желанию).

7. Мелко нарежьте лук и натрите морковь.

8. Выложите лук на сковородку и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте морковь, через пару минут томатную пасту и мелко измельченный чеснок. Обжаривайте в течение примерно 5 минут.

9. Добавьте в солянку огурцы и нарезанные кружочками маслины, вылейте полстакана огуречного рассола. Можно добавить немного каперсов.

10. Посолите и поперчите по вкусу. Зелень мелко нарежьте и добавьте в солянку. Варите еще минут 5, затем накройте крышкой и дайте "настояться". В тарелку добавьте дольку лимона и ложечку сметаны.

Мария Зимина
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