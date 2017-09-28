Медовый бисквит
Очень вкусный нежный бисквит, в меру пахнет медом, тает во рту. Отлично поднимается, не опадает, нет шапки, и максимально прост в приготовлении.
Ингредиенты:
- яйца 6 шт
- сахар 160 г
- мед 2 ст. л.
- мука 190 г
Приготовление:
Взбиваем яйца, сахар и мед до плотной белой массы. Не меньше 10 минут. В объеме увеличиться должно раза в 4 примерно. Потом аккуратно всыпаем муку и перемешать снизу вверх.
Тесто вылить в форму, застеленную бумагой для выпечки. Не забудьте прямо перед выпечкой крутануть в какую-нибудь сторону пару раз (чтобы поверхность была ровной).
Выпекать в разогретой до 170-180 градусов духовке. Готовность определяем шпажкой.
Остужаем в форме.
Затем проводим ножом вдоль стенок и выкладываем бисквит на стол.
Разрезать корж на 3 части. Перемазать кожи вареной сгущенкой (можно сгущенку взбить со сливочным маслом (150 г) или со сметаной). Верхний корж не надо мазать кремом. Его зальем шоколадной глазурью и в центр насыпем немного орехов. Ждать пропитки не нужно, можно есть сразу.Мария Зимина