Медовый бисквит

Очень вкусный нежный бисквит, в меру пахнет медом, тает во рту. Отлично поднимается, не опадает, нет шапки, и максимально прост в приготовлении.

Ингредиенты:

- яйца 6 шт

- сахар 160 г

- мед 2 ст. л.

- мука 190 г

Приготовление:

Взбиваем яйца, сахар и мед до плотной белой массы. Не меньше 10 минут. В объеме увеличиться должно раза в 4 примерно. Потом аккуратно всыпаем муку и перемешать снизу вверх.

Тесто вылить в форму, застеленную бумагой для выпечки. Не забудьте прямо перед выпечкой крутануть в какую-нибудь сторону пару раз (чтобы поверхность была ровной).

Выпекать в разогретой до 170-180 градусов духовке. Готовность определяем шпажкой.

Остужаем в форме.

Затем проводим ножом вдоль стенок и выкладываем бисквит на стол.

Разрезать корж на 3 части. Перемазать кожи вареной сгущенкой (можно сгущенку взбить со сливочным маслом (150 г) или со сметаной). Верхний корж не надо мазать кремом. Его зальем шоколадной глазурью и в центр насыпем немного орехов. Ждать пропитки не нужно, можно есть сразу.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Мария Зимина