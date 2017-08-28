Квадратики для перекуса
Если постоянно хочется что-то жевать, то нужно это делать с минимальным ущербом для здоровья и фигуры. К вашим услугам - полезный рецепт.
Ингредиенты:
Овсяные хлопья 250 г
имбирь свеженатертый 1 ст. ложка
сироп (можете использовать варенье) 2 ст. ложки
цедра 1 апельсина
курага 350 г
корица 2 ч. ложки
какао 50 г
немного любимых орешков по вкусу
Приготовление:
Часть хлопьев обжарьте на сухой сковородке до слегка-коричневого цвета.
Курагу лучше предварительно замочить.
Отложите 100 грамм кураги, а остальные ингредиенты смешайте блендером в однородную массу. Затем мелко порежьте оставшуюся курагу и смешайте все вместе еще раз вместе с измельченными орешками.
Сформируйте прямоугольник, разрежьте на равные квадратики и обваляйте в какао (при желании можете облить шоколадной глазурью).
Готовые квадратики хранить в холодильнике.Мария Зимина