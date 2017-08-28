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Квадратики для перекуса

Квадратики для перекуса
 

Если постоянно хочется что-то жевать, то нужно это делать с минимальным ущербом для здоровья и фигуры. К вашим услугам - полезный рецепт.

Ингредиенты:

Овсяные хлопья 250 г

имбирь свеженатертый 1 ст. ложка

сироп (можете использовать варенье) 2 ст. ложки

цедра 1 апельсина

курага 350 г

корица 2 ч. ложки

какао 50 г

немного любимых орешков по вкусу

Приготовление:

Часть хлопьев обжарьте на сухой сковородке до слегка-коричневого цвета.  

Курагу лучше предварительно замочить.

Отложите 100 грамм кураги, а остальные ингредиенты смешайте блендером в однородную массу.  Затем мелко порежьте оставшуюся курагу и смешайте все вместе еще раз вместе с измельченными орешками.  

Сформируйте прямоугольник, разрежьте на равные квадратики и обваляйте в какао (при желании можете облить шоколадной глазурью).

Готовые квадратики хранить в холодильнике.

Мария Зимина
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