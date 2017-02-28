Воздушные творожные булочки за 15 минут
Эти вкусные и ароматные творожные булочки прекрасно подойдут для завтрака или в качестве угощения к чаю. Минимум времени на приготовление, а внутри – полезный творог. Кстати, такое блюдо отлично подойдет, если ваши дети не очень любят творог. В виде таких воздушных булочек он им обязательно придется по душе.
Ингредиенты (на 10–12 булочек):
250 г пастообразного творога;
2 яйца;
5 ст.л. сахара;
щепотка соли;
1 пачка ванильного сахара (10 грамм);
1 пачка разрыхлителя (15 грамм, можно чуть меньше);
250 г муки;
1–2 ст.л. молока (для смазки);
по желанию можно добавить изюм или другие добавки.
Приготовление:
Смешайте в однородную массу творог, яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Можете сразу включить духовку, чтобы предварительно разогреть её до 190 градусов.
Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто, которое немного липнет к рукам.
Застелите противень бумагой для выпекания и смажьте её подсолнечным маслом.
Затем влажными руками сформируйте небольшие булочки. Их можно сразу выложить на противень и запекать в разогретой духовке при 190 градусах примерно 12–15 минут.
Достаньте булочки, смажьте молоком и посыпьте сахаром. Затем опять отправьте выпечку в духовку на 3–5 минут, чтобы дать булочкам подрумяниться.Мария Зимина