Воздушные творожные булочки за 15 минут

Эти вкусные и ароматные творожные булочки прекрасно подойдут для завтрака или в качестве угощения к чаю. Минимум времени на приготовление, а внутри – полезный творог. Кстати, такое блюдо отлично подойдет, если ваши дети не очень любят творог. В виде таких воздушных булочек он им обязательно придется по душе.

Ингредиенты (на 10–12 булочек):

250 г пастообразного творога;

2 яйца;

5 ст.л. сахара;

щепотка соли;

1 пачка ванильного сахара (10 грамм);

1 пачка разрыхлителя (15 грамм, можно чуть меньше);

250 г муки;

1–2 ст.л. молока (для смазки);

по желанию можно добавить изюм или другие добавки.

Приготовление:

Смешайте в однородную массу творог, яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Можете сразу включить духовку, чтобы предварительно разогреть её до 190 градусов.

Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто, которое немного липнет к рукам.

Застелите противень бумагой для выпекания и смажьте её подсолнечным маслом.

Затем влажными руками сформируйте небольшие булочки. Их можно сразу выложить на противень и запекать в разогретой духовке при 190 градусах примерно 12–15 минут.

Достаньте булочки, смажьте молоком и посыпьте сахаром. Затем опять отправьте выпечку в духовку на 3–5 минут, чтобы дать булочкам подрумяниться.

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Мария Зимина