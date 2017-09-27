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Шоколадная колбаска

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Шоколадная колбаса - это один из быстрых и легких рецептов приготовления сладости, чтобы порадовать себя и свою семью.Называется он так за свое сходство с настоящей колбасой-сервелатом, особенно в разрезе.

Ингредиенты:

200 г песочного печенья

300 г грецких или любых других орехов (вкусно получается из смеси грецких и фундука) 

200 г масла (или 100 г масла и 100 г маргарина)

1 ст. сахара

2 яйца

3 ст. л. какао

Приготовление:

Покрошить печенье и поджаренные орехи.

Растереть яйца с сахаром и какао.

Растопить масло, добавить сахарно-яичную смесь и держать на медленном огне, помешивая, до закипания. Снять с огня. Остудить до теплого.

Всыпать печенье с орехами, размешать. Массу немного остудить, сформировать колбаски (с помощью пакетов или бумаги), туго завернуть и убрать в морозилку.

Хорошо застывшую колбаску нарезать и кушать, наслаждаясь.

Мария Зимина
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