Шоколадная колбаска
Шоколадная колбаса - это один из быстрых и легких рецептов приготовления сладости, чтобы порадовать себя и свою семью.Называется он так за свое сходство с настоящей колбасой-сервелатом, особенно в разрезе.
Ингредиенты:
200 г песочного печенья
300 г грецких или любых других орехов (вкусно получается из смеси грецких и фундука)
200 г масла (или 100 г масла и 100 г маргарина)
1 ст. сахара
2 яйца
3 ст. л. какао
Приготовление:
Покрошить печенье и поджаренные орехи.
Растереть яйца с сахаром и какао.
Растопить масло, добавить сахарно-яичную смесь и держать на медленном огне, помешивая, до закипания. Снять с огня. Остудить до теплого.
Всыпать печенье с орехами, размешать. Массу немного остудить, сформировать колбаски (с помощью пакетов или бумаги), туго завернуть и убрать в морозилку.
Хорошо застывшую колбаску нарезать и кушать, наслаждаясь.Мария Зимина