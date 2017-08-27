Домашний сыр с зеленью и тмином

Вы любите сыр? Предлагаю приготовить его самостоятельно в домашних условиях. Это очень просто, достаточно иметь нужные продукты и кусок марли.

Ингредиенты:

1л кефира

1л молока

6 яиц

4 ч. ложки соли (или по вкусу)

1/3 ч. ложки красного острого перца

щепотка тмина,

1 зубчик чеснока

небольшой пучок разной зелени: укроп, кинза, зелёный лук

Приготовление:

В кастрюлю вылить молоко и кефир, поставить на плиту. Не доводя до кипения, влить тонкой струйкой в горячую молочно-кефирную смесь слегка взбитые с солью яйца. Довести до кипения и варить эту смесь, помешивая, на небольшом огне несколько минут до момента отделения сыворотки.

Снять с огня, дать остыть 1-2 минуты и добавить мелко измельчённую зелень и красный перец, выдавить зубчик чеснока (или что-нибудь на свой вкус).

Вылить массу в дуршлаг, выстеленный марлей, сложенной в 2 слоя. Выровнять сырную массу ложкой. Закрутить марлю узлом, дать стечь сыворотке.

Потом марлю раскрутить, образовавшийся кругляшок сыра прикрыть краем марли, сверху уложить блюдце и поставить на блюдце какой-нибудь гнёт (подойдёт, к примеру, банка с водой, закрытая крышкой). Убрать в холодильник на несколько часов. И всё.

Например, вечером сделали и убрали в холодильник, а утром уже можно есть на завтрак. Отлично с чёрным хлебом и помидорами.

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Мария Зимина