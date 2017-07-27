Желейный торт

Желейный торт - это божественно красивый и невероятно вкусный десерт , который понравится и взрослым, и маленьким сладкоежкам. Такой торт станет украшением праздничного стола.

Ингредиенты:

Печенье (типа «Юбилейного») — 200 г

Сметана — 500 г

Масло сливочное — 100 г

Творог или сливочный сыр — 150 г

Сахар — 120 г

Желатин — 10 г

Ванильный сахар — 10 г

Лайм или лимон — 1 шт.

Желе «Киви» зеленого цвета — 1 пакетик

Мята — 1 веточка

Приготовление:

1. Для основы: в комбайне или блендере измельчите печенье в крошку. Если бытовой техники под рукой нет, заверните печенье в пакет и раскатайте скалкой. Сливочное масло заранее подержите в тепле, чтобы оно стало мягким. Если вы не успели или забыли это сделать, подтопите масло в микроволновке или на водяной бане.

2. Высыпьте в миску крошки печенья и масло, хорошенько перемешайте. Дно разъемной формы диаметром 22 см застелите пергаментной бумагой и выложите полученное тесто, ровно распределяя и утрамбовывая. Уберите тесто на 30 минут в холодильник.

3. Для желейной части: залейте желатин водой (100 мл) и оставьте набухать на 10 минут (или по рекомендации производителя, указанной на упаковке). Поставьте желатин на маленький огонь и подогрейте максимум до 50°C — кипятить ни в коем случае нельзя! Не забывайте помешивать жидкость до полного растворения желатина. Остудите.

4. Творог предварительно протрите через сито, чтобы получилась не зернистая, а гладкая консистенция, добавьте сахар, сметану и ванильный сахар. С двух краев лайма срежьте по 1/4 его части и выжмите сок (должно получиться 2 ст. л.). Средняя оставшаяся часть лайма пригодится для украшения.

5. Взбейте все до момента растворения сахара (в глубокой посуде, чтобы сметана не разбрызгивалась). Во взбитую массу тоненькой струйкой медленно влейте желатин, продолжая взбивать. Вылейте полученный крем в форму на слой печенья и снова уберите торт в холодильник на 1-2 часа.

6. Приготовьте желе "Киви" согласно инструкции на упаковке, уменьшив рекомендуемое количество воды на 100 мл. Дайте желе остыть, достаньте торт и на застывший творожно-сметанный слой вылейте желе. Уберите готовый торт в холодильник еще на 4–5 часов, чтобы все слои полностью застыли.

7. Перед подачей на стол достаньте торт из формы, украсьте завитушками из тонко нарезанных кружочков лайма и положите листики мяты.

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Мария Зимина