Картофельные ватрушки с овощами

Приготовить ватрушки не сложно, и можно удивить гостей оригинальной подачей такого всем известного овоща.

Ингредиенты:

12 картофелин

2 яйца

2 ст. л. растительного масла

соль по вкусу

зелень укропа для украшения

Для начинки:

300 г цветной капусты

3 моркови

4 ст. л консервированного или свежего зеленого горошка

2 вареных яйца

70 г твердого сыра

Для соуса:

1 ст. л. муки

1 ст. л. растительного масла

2 ст. л. молока

соль по вкусу

Приготовление:

Картофель очистить и отварить в подсоленной воде до готовности. Отвар слить.

Картофель горячим протереть через сито, вбить яйца, посолить, перемешать.

Цветную капусту разобрать на соцветия и бланшировать 3-5 мин в подсоленной воде. 5-6 соцветий отложить для украшения, остальные нарезать небольшими кусочками.

Морковь очистить, нарезать брусочками и тушить в молоке 5-7 мин. Затем откинуть на сито, дать молоку стечь (в дальнейшем можно использовать 2 ст. л для приготовления соуса). Часть морковных брусочков оставить для украшения, остальные нарезать кубиками.

Яйца очистить, измельчить.

Сыр натереть на средней терке.

Для начинки соединить цветную капусту, горошек, морковь и яйца. Перемешать.

Для соуса муку слегка обжарить на растительном масле. Постепенно, помешивая, влить горячее молоко, посолить по вкусу и, не прекращая помешивать, варить 10 мин.

Из картофельной массы сформовать лепешки, выложить их на смазанный противень. Дном стакана сделать в ватрушках небольшие углубления, выложить в них равномерно начинку, сверху полить молочным соусом, посыпать сыром и запекать в духовке 20-25 мин при 200 градусах.

Готовые ватрушки выложить на блюдо. Украсить зеленью, соцветиями цветной капусты, брусочками моркови и зеленым горошком.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Мария Зимина