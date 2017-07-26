Творожное паровое суфле

Нежное и изумительно вкусное блюдо для детей. Оно просто тает во рту. Для детей старше года в суфле можно добавить изюм и мармелад. С этими сладкими добавками творожное суфле получается еще вкуснее.

Ингредиенты:

творог - 600 г

крупа манная - 1/2 стакана

вода - 1 стакан

сахар песок - 2 ст.л.

сахар ванильный - 1/2 ч.л.

масло сливочное - 2 ст. л.

масло растительное - 1 ст.л.

яйцо - 1 шт.

изюм без косточек - 1/2 стакана

сироп ягодный или фруктовый - 6 ст.л.

Количество мармелада нужно по вкусу и по желанию - для украшения блюда при подаче на стол.

Приготовление:

Для приготовления творожной массы потребуется кастрюля ёмкостью 3 литра. Манную крупу сварить на воде до получения густой каши. Снять с огня и остудить. Творог перетереть до однородной кашицеобразной массы, выложить в миску с манной кашей. Тщательно перемешать до получения однородной массы. Разбить яйцо, отделить белок от желтка. Сливочное масло подогреть до жидкого состояния. В полученную творожную массу добавить желток, вылить сливочное масло, высыпать сахар ванильный и сахар песок, добавить изюм. Полученную смесь снова тщательно перемешать. Для дальнейшего приготовления потребуются круглые глубокие формочки. Смазать формочки растительным маслом и выложить в них подготовленную творожную массу. Поставить формочку в кастрюлю, залить воду и варить минут 15 -20. Снять формочки с пара. Остудить. Подавать можно в формах, если они имеют декоративный вид, либо продукт переложить по тарелкам. Перед подачей на стол суфле полить сиропом и поверх сиропа выложить мармелад для красоты и как приправу.

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Мария Зимина