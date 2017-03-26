Скумбрия, тушеная с морковью и луком
Скумбрия - очень пикантная рыбка, из которой можно приготовить очень много вкусных блюд. Предлагаем рецепт скумбрии, тушеной с луком и морковью. Получается лёгкое и вкусное блюдо.
Ингредиенты:
скумбрия - 2 шт.;
соль и специи - по вкусу;
репчатый лук - 1 шт.;
морковь - 1 шт.;
растительное масло для жарки;
томатная паста - 2 ст. л.;
зелень для украшения.
Приготовление:
Скумбрию очистить от внутренностей, плавники и хвост отрезать, рыбу тщательно промыть.
Нарезать скумбрию на порционные кусочки.
Лук и морковь очистить. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной тёрке. Обжарить овощи на сковороде в разогретом растительном масле, иногда помешивая, до полуготовности.
Рыбу посолить, посыпать специями, перемешать. Кусочки скумбрии выложить на морковь с луком, накрыть крышкой (воду добавлять не надо) и оставить потомиться на маленьком огне минут 10.
Затем открыть крышку, к скумбрии, луку и моркови добавить томатную пасту, очень аккуратно перемешать, накрыть крышкой и тушить ещё минут 15 на очень маленьком огне.
Вкусная и пикантная скумбрия, тушеная с луком и морковью, готова.
Подавать можно со свежей зеленью и отварным рисом на гарнир.Мария Зимина