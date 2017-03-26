Скумбрия, тушеная с морковью и луком

Скумбрия - очень пикантная рыбка, из которой можно приготовить очень много вкусных блюд. Предлагаем рецепт скумбрии, тушеной с луком и морковью. Получается лёгкое и вкусное блюдо.

Ингредиенты:

скумбрия - 2 шт.;

соль и специи - по вкусу;

репчатый лук - 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

растительное масло для жарки;

томатная паста - 2 ст. л.;

зелень для украшения.

Приготовление:

Скумбрию очистить от внутренностей, плавники и хвост отрезать, рыбу тщательно промыть.

Нарезать скумбрию на порционные кусочки.

Лук и морковь очистить. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной тёрке. Обжарить овощи на сковороде в разогретом растительном масле, иногда помешивая, до полуготовности.

Рыбу посолить, посыпать специями, перемешать. Кусочки скумбрии выложить на морковь с луком, накрыть крышкой (воду добавлять не надо) и оставить потомиться на маленьком огне минут 10.

Затем открыть крышку, к скумбрии, луку и моркови добавить томатную пасту, очень аккуратно перемешать, накрыть крышкой и тушить ещё минут 15 на очень маленьком огне.

Вкусная и пикантная скумбрия, тушеная с луком и морковью, готова.

Подавать можно со свежей зеленью и отварным рисом на гарнир.

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Мария Зимина