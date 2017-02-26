Кузикмяк с картофелем

Кузикмяк с картофелем - это татарское национальное блюдо. Тонкие лепешки из пресного теста начиненные картофельным пюре или другими начинками.

Ингредиенты:

● Мука — 700-800 г

● Молоко (250 мл - в тесто, 100 мл - в картофельное пюре) — 350 мл

● Яйцо — 3 шт

● Картофель — 800 г

● Масло сливочное — 150 г

● Укроп (свежий)

● Соль

● Лук репчатый (крупный) — 1 шт

Приготовление:

1. Мелко режем лук, пассируем его на сливочном масле до золотистого цвета.

2. Режем мелко укроп.

3. Варим картофель с добавлением соли. Из отварного картофеля делаем пюре.

4. В готовое пюре добавляем пассированный лук, укроп, 50 г сливочного масла, 10 0мл молока.

5. Смешиваем все. Начинка для кузикмяка готова.

6. В молоко добавляем яйца, немного соли и муку. Вымешиваем тесто. Оно получается эластичное и послушное.

7. Тонко-тонко раскатывает тесто.

8. Вырезаем кружочки нужного вам размера. Удобно блюдцем, диаметр которого 18 см. Круглые тонкие заготовочки складываем на тарелку, не забываем присыпать мукой между ними, чтоб не слиплись.

9. Готовые лепешки обжариваем на сухой сковороде, без добавления какого-либо масла. Лепешечка покроется пузыриками и на ней появятся золотистые точечки- значит готово.

10. Обжаренные лепешки сверху смазываем топленым сливочным маслом.

11. На обжаренную, смазанную маслом лепешку, выкладываем начинку из картофеля до середины .

12. Лепешку с начинкой складываем пополам и сверху смазываем маслом. Готовые лепешки накрываем полотенчиком, даем им пропитаться маслом около 30 минут.

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Мария Зимина