Картофель фаршированный копченой курицей и овощами в мультиварке

Картофель - овощ универсальный. Его жарят, тушат, запекают, варят в кожуре, добавляют практически во все супы, овощные рагу, делают из него зразы, котлеты, запеканки, используют в качестве начинки для пирогов.

Но есть одно блюдо из этого овоща, которое получается особенно вкусным и нарядным! Это фаршированный картофель.

Ингредиенты:

- Картофель – 10 штук среднего размера

- Копченые ножки курочки – 2 шт.

- Яйца – 2 шт.

- Сладкий перец – 1 шт.

- Репчатый лук – 1 шт.

- Зелень – 1 веточка

- Помидоры – 2 шт.

- Соль и перец по вкусу

- Растительное масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Сначала берем картофель, его необходимо хорошо очистить. Помыть, присолить и отправить готовиться на пару. Мультиварку в режим готовки на пару на 25 минут, этого достаточно.

Пока будет готовиться картофель, начнем готовить начинку для него.

Копченую курочку отделим от кожи и кости, нарежем мелкими кубиками. Отварим яйца, очистим их и порежем мелкими кусочками. Овощи: помидоры, лук и болгарский перец моем, лук и помидоры нарезаем мелко, перец предварительно очистим от плодоножки с семенами.

Картофель готов, не трогайте его минут 5, пусть немного остынет.

Теперь разрежем каждую картофелину на 2 равные части и аккуратно ложечкой чайной удалим серединку, как бы сделаем лодочки. Вырезанные серединки картофеля нам понадобятся, порежем их мелко, как и овощи выше.

Овощи все в одну миску и перемешаем, добавим зелень, мелко порубив, заправим майонезом. Все перемешаем хорошо.

На крупной терке натрем сыр.

Теперь можно фаршировать начинкой картофель. Чашу мультиварки смажем растительным маслом.

И теперь, фаршируя каждую картофелину, сразу отправляем в мультиварку.

Верхушки фаршированных картофелин посыплем тертым сыром.

Мультиварку в режим выпечки на 30 минут.

По окончанию режима, картофель отправляем на блюдо и украшаем зеленью

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Мария Зимина