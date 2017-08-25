Картофель фаршированный копченой курицей и овощами в мультиварке
Картофель - овощ универсальный. Его жарят, тушат, запекают, варят в кожуре, добавляют практически во все супы, овощные рагу, делают из него зразы, котлеты, запеканки, используют в качестве начинки для пирогов.
Но есть одно блюдо из этого овоща, которое получается особенно вкусным и нарядным! Это фаршированный картофель.
Ингредиенты:
- Картофель – 10 штук среднего размера
- Копченые ножки курочки – 2 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Сладкий перец – 1 шт.
- Репчатый лук – 1 шт.
- Зелень – 1 веточка
- Помидоры – 2 шт.
- Соль и перец по вкусу
- Растительное масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
Сначала берем картофель, его необходимо хорошо очистить. Помыть, присолить и отправить готовиться на пару. Мультиварку в режим готовки на пару на 25 минут, этого достаточно.
Пока будет готовиться картофель, начнем готовить начинку для него.
Копченую курочку отделим от кожи и кости, нарежем мелкими кубиками. Отварим яйца, очистим их и порежем мелкими кусочками. Овощи: помидоры, лук и болгарский перец моем, лук и помидоры нарезаем мелко, перец предварительно очистим от плодоножки с семенами.
Картофель готов, не трогайте его минут 5, пусть немного остынет.
Теперь разрежем каждую картофелину на 2 равные части и аккуратно ложечкой чайной удалим серединку, как бы сделаем лодочки. Вырезанные серединки картофеля нам понадобятся, порежем их мелко, как и овощи выше.
Овощи все в одну миску и перемешаем, добавим зелень, мелко порубив, заправим майонезом. Все перемешаем хорошо.
На крупной терке натрем сыр.
Теперь можно фаршировать начинкой картофель. Чашу мультиварки смажем растительным маслом.
И теперь, фаршируя каждую картофелину, сразу отправляем в мультиварку.
Верхушки фаршированных картофелин посыплем тертым сыром.
Мультиварку в режим выпечки на 30 минут.
По окончанию режима, картофель отправляем на блюдо и украшаем зеленьюМария Зимина