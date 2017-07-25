Рисовая запеканка с грушей
Эта рисовая запеканка с грушей на завтрак точно вам понравится, потому что это не просто банальная рисовая каша, а именно нежная запеканка, невероятно ароматная и вкусная. Конечно, ее можно сделать и с яблоком, но сочетание именно с грушей получается наиболее выигрышным.
Ингредиенты:
Молоко - 220 мл
Рис круглозерный - 3 ст.л.
Желток - 1 шт.
Сахар, соль - по вкусу
Груша - 1/4 шт.
Приготовление:
Сварить вязкую рисовую кашу, для этого: в кипящее молоко положить промытый рис и варить минут 15-20 (после закипания). Охладить, добавить желток, сахар, соль и грушу, очищенную и порезанную маленьким кубиком. Все перемешать и выложить в форму для запекания, смазанную сливочным маслом и присыпанную панировачными сухарями. Поставить в духовку разогретую до 170иградусов на 30иминут. Готовую запеканку немного охладить и нарезать на порционные кусочки, при подаче полить растопленным сливочным маслом.
Мария Зимина