Рисовая запеканка с грушей

Эта рисовая запеканка с грушей на завтрак точно вам понравится, потому что это не просто банальная рисовая каша, а именно нежная запеканка, невероятно ароматная и вкусная. Конечно, ее можно сделать и с яблоком, но сочетание именно с грушей получается наиболее выигрышным.

Ингредиенты:

Молоко - 220 мл

Рис круглозерный - 3 ст.л.

Желток - 1 шт.

Сахар, соль - по вкусу

Груша - 1/4 шт.

Приготовление:

Сварить вязкую рисовую кашу, для этого: в кипящее молоко положить промытый рис и варить минут 15-20 (после закипания). Охладить, добавить желток, сахар, соль и грушу, очищенную и порезанную маленьким кубиком. Все перемешать и выложить в форму для запекания, смазанную сливочным маслом и присыпанную панировачными сухарями. Поставить в духовку разогретую до 170иградусов на 30иминут. Готовую запеканку немного охладить и нарезать на порционные кусочки, при подаче полить растопленным сливочным маслом.

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Мария Зимина