Хрустящая закуска
Замечательная хрустящая закуска из лаваша готовится быстро и так же быстро съедается. Кормите с удовольствием свою семью и дорогих гостей.
Ингредиенты:
● 2 тонких лаваша
● 2 соленых огурца
● 300 г капусты
● 1 небольшая луковица
● 1 средняя морковка
● 4 ст.л. растительного масла
● майонез по вкусу
● соль
Приготовление:
Капусту пускаем на терку. Морковь чистим и натираем на терке для корейской морковки. На нее же пускаем соленые огурцы прямо со шкуркой — после такой терки она не кажется жесткой.
Режем лук. Ошпариваем его кипятком и сливаем воду прямо через 2-3 минуты — так горечь уйдет, а хруст останется.
Капусту, морковь, огурцы, лук заправляем майонезом.
На первый лаваш выкладываем половину начинки, сдабриваем еще немного майонезом (при сворачивании рулета он растечется как надо) и присаливаем.
Сворачиваем в рулет. По большому счету, его уже можно просто нарезать и есть. Но есть намного более лучший вариант!
Разогреваем сковороду на сильном огне с небольшим количеством растительного масла. Через пару минут выкладываем рулеты «швом» вниз.
Обжариваем с каждой стороны также на большом огне прямо по две минуты. За это время лаваш приобретет аппетитный вид и замечательный вкус, а овощи в начинке не успеют потушиться и останутся хрустящими.Мария Зимина