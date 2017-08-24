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Хрустящая закуска

Хрустящая закуска
 

Замечательная хрустящая закуска из лаваша готовится быстро и так же быстро съедается. Кормите с удовольствием свою семью и дорогих гостей.

Ингредиенты:

● 2 тонких лаваша

● 2 соленых огурца

● 300 г капусты

● 1 небольшая луковица

● 1 средняя морковка

● 4 ст.л. растительного масла

● майонез по вкусу

● соль

Приготовление:

Капусту пускаем на терку. Морковь чистим и натираем на терке для корейской морковки. На нее же пускаем соленые огурцы прямо со шкуркой — после такой терки она не кажется жесткой.

Режем лук. Ошпариваем его кипятком и сливаем воду прямо через 2-3 минуты — так горечь уйдет, а хруст останется.

Капусту, морковь, огурцы, лук заправляем майонезом.

На первый лаваш выкладываем половину начинки, сдабриваем еще немного майонезом (при сворачивании рулета он растечется как надо) и присаливаем.

Сворачиваем в рулет. По большому счету, его уже можно просто нарезать и есть. Но есть намного более лучший вариант!

Разогреваем сковороду на сильном огне с небольшим количеством растительного масла. Через пару минут выкладываем рулеты «швом» вниз.

Обжариваем с каждой стороны также на большом огне прямо по две минуты. За это время лаваш приобретет аппетитный вид и замечательный вкус, а овощи в начинке не успеют потушиться и останутся хрустящими. 

Мария Зимина
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