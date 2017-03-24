Молочная сахарная мастика для украшения тортов

Молочная сахарная мастика для украшения тортов

Молочная сахарная мастика хорошо подходить для обтяжки тортов. Так же из нее можно лепить фигурки и цветы. По цвету молочная мастика желтовата, как сухое молоко.

Ингредиенты (для обтяжки тортов, на диаметр 24 см):

сухое молоко 150 г

сахарная пудра 150 г

сгущенное молоко 100 г

лимонный сок 2 ст. л.

Ингредиенты для фигурок и цветов. Мастика получается плотная и не тягучая. Но все равно раскатывается до тонкого состояния:

сахарная пудра 100 г

сухое молоко 100г

сгущенное молоко 50 г

немного лимонного сока

пищевой краситель

Приготовление:

1. Просеять сухое молоко и сахарную пудру, чтобы не было комков.

2. Смешать сухое молоко и сухарную пудру.

3. Добавить сгущенку и замесить мастику чтобы она не липла к рукам.

4. Добавить лимонный сок. Если мастика липнет к рукам, то добавляем сахарную пудру. Но если мастика получилась совсем вязкая, то нужно добавлять и сухое молоко и сахарную пудру в равном количестве.

5. Молочную мастику лучше оставить на часов 12 в холодильнике, потом перед работой за полчаса достать из холодильника.

6. Для изготовления разноцветных фигурок добавляйте в мастику пищевые красители.

Для обтяжки торта молочную мастику раскатывать очень тонко не обязательно - около 3 мм.

На вкус получается очень съедобная, не твердеет.

Совет:

Чтобы мастика не прилипала к поверхности и скалке насыпьте немного картофельного крахмала.

Так же можно использовать детские сухие смеси вместо сухого молока.

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Мария Зимина