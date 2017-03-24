Молочная сахарная мастика для украшения тортов
Молочная сахарная мастика для украшения тортов
Молочная сахарная мастика хорошо подходить для обтяжки тортов. Так же из нее можно лепить фигурки и цветы. По цвету молочная мастика желтовата, как сухое молоко.
Ингредиенты (для обтяжки тортов, на диаметр 24 см):
сухое молоко 150 г
сахарная пудра 150 г
сгущенное молоко 100 г
лимонный сок 2 ст. л.
Ингредиенты для фигурок и цветов. Мастика получается плотная и не тягучая. Но все равно раскатывается до тонкого состояния:
сахарная пудра 100 г
сухое молоко 100г
сгущенное молоко 50 г
немного лимонного сока
пищевой краситель
Приготовление:
1. Просеять сухое молоко и сахарную пудру, чтобы не было комков.
2. Смешать сухое молоко и сухарную пудру.
3. Добавить сгущенку и замесить мастику чтобы она не липла к рукам.
4. Добавить лимонный сок. Если мастика липнет к рукам, то добавляем сахарную пудру. Но если мастика получилась совсем вязкая, то нужно добавлять и сухое молоко и сахарную пудру в равном количестве.
5. Молочную мастику лучше оставить на часов 12 в холодильнике, потом перед работой за полчаса достать из холодильника.
6. Для изготовления разноцветных фигурок добавляйте в мастику пищевые красители.
Для обтяжки торта молочную мастику раскатывать очень тонко не обязательно - около 3 мм.
На вкус получается очень съедобная, не твердеет.
Совет:
Чтобы мастика не прилипала к поверхности и скалке насыпьте немного картофельного крахмала.
Так же можно использовать детские сухие смеси вместо сухого молока.Мария Зимина