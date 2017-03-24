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Молочная сахарная мастика для украшения тортов

Молочная сахарная мастика для украшения тортов. 12025.jpeg
 

Молочная сахарная мастика для украшения тортов

Молочная сахарная мастика хорошо подходить для обтяжки тортов. Так же из нее можно лепить фигурки и цветы. По цвету молочная мастика желтовата, как сухое молоко.

Ингредиенты (для обтяжки тортов, на диаметр 24 см):

сухое молоко 150 г

сахарная пудра 150 г

сгущенное молоко 100 г

лимонный сок 2 ст. л.

Ингредиенты для фигурок и цветов. Мастика получается плотная и не тягучая. Но все равно раскатывается до тонкого состояния:

сахарная пудра 100 г

сухое молоко 100г

сгущенное молоко  50 г

немного лимонного сока

пищевой краситель

Приготовление:

1. Просеять сухое молоко и сахарную пудру, чтобы не было комков.

2. Смешать сухое молоко и сухарную пудру.

3. Добавить сгущенку и замесить мастику чтобы она не липла к рукам.

4. Добавить лимонный сок. Если мастика липнет к рукам, то добавляем сахарную пудру. Но если мастика получилась совсем вязкая, то нужно добавлять и сухое молоко и сахарную пудру в равном количестве.

5. Молочную мастику лучше оставить на часов 12 в холодильнике, потом перед работой за полчаса достать из холодильника.

6. Для изготовления разноцветных фигурок добавляйте в мастику пищевые красители.

Для обтяжки торта молочную мастику раскатывать очень тонко не обязательно - около 3 мм.

На вкус получается очень съедобная, не твердеет.

Совет:

Чтобы мастика не прилипала к поверхности и скалке насыпьте немного картофельного крахмала.

Так же можно использовать детские сухие смеси вместо сухого молока.

Мария Зимина
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