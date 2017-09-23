 
           
Статьи / Мой дом  / 

Готовим дома

Ванильно-шоколадный творожный десерт

 
Ванильно-шоколадный творожный десерт. 13950.jpeg

Ванильно-шоколадный творожный десерт идеально подойдет для утреннего завтрака или вечернего ароматного чая. Нежный, буквально таящий во рту, этот десерт обязательно приведет в восторг ваших родных и близких. 

Ингредиенты:

30 – 40 г желатина

2 ст. молока

500 г нежирного творога

400 г нежирной сметаны или йогурта

3\4 ст. сахара 

ванилин по вкусу

2 ст.л. какао

Приготовление:

1. Желатин заливаем молоком и оставляем набухать 1 – 1, 5 часа. Набухший желатин ставим на медленный огонь и постоянно помешивая, доводим до полного растворения.

2. В желатин с молоком добавляем сахар и ванильный сахар, помешиваем до полного растворения и остужаем до комнатной температуры.

3. Творог протираем через сито или с помощью блендера до пастообразной консистенции. В желатиновую смесь добавляем сметану, хорошо перемешиваем и смешиваем с творожной массой.

4. Разделяем полученную смесь на 2 части, в одну добавляем какао и хорошо перемешиваем. В форму заливаем светлый слой и отправляем в холодильник до застывания. Или же можно ставить форму в морозильную камеру минут на 15 – 20.

5. Когда первый слой застынет, заливаем второй и снова отправляем застывать.

6. Когда десерт полностью застынет, его можно нарезать на порционные кусочки и украсить фруктами или шоколадом.

Мария Зимина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Готовим дома Рукоделие и дизайн Цветоводство Праздники Хозяйке на заметку Домашние питомцы Кухни народов мира
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100