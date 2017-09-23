Ванильно-шоколадный творожный десерт
Ванильно-шоколадный творожный десерт идеально подойдет для утреннего завтрака или вечернего ароматного чая. Нежный, буквально таящий во рту, этот десерт обязательно приведет в восторг ваших родных и близких.
Ингредиенты:
30 – 40 г желатина
2 ст. молока
500 г нежирного творога
400 г нежирной сметаны или йогурта
3\4 ст. сахара
ванилин по вкусу
2 ст.л. какао
Приготовление:
1. Желатин заливаем молоком и оставляем набухать 1 – 1, 5 часа. Набухший желатин ставим на медленный огонь и постоянно помешивая, доводим до полного растворения.
2. В желатин с молоком добавляем сахар и ванильный сахар, помешиваем до полного растворения и остужаем до комнатной температуры.
3. Творог протираем через сито или с помощью блендера до пастообразной консистенции. В желатиновую смесь добавляем сметану, хорошо перемешиваем и смешиваем с творожной массой.
4. Разделяем полученную смесь на 2 части, в одну добавляем какао и хорошо перемешиваем. В форму заливаем светлый слой и отправляем в холодильник до застывания. Или же можно ставить форму в морозильную камеру минут на 15 – 20.
5. Когда первый слой застынет, заливаем второй и снова отправляем застывать.
6. Когда десерт полностью застынет, его можно нарезать на порционные кусочки и украсить фруктами или шоколадом.Мария Зимина