Ванильно-шоколадный творожный десерт

Ванильно-шоколадный творожный десерт идеально подойдет для утреннего завтрака или вечернего ароматного чая. Нежный, буквально таящий во рту, этот десерт обязательно приведет в восторг ваших родных и близких.

Ингредиенты:

30 – 40 г желатина

2 ст. молока

500 г нежирного творога

400 г нежирной сметаны или йогурта

3\4 ст. сахара

ванилин по вкусу

2 ст.л. какао

Приготовление:

1. Желатин заливаем молоком и оставляем набухать 1 – 1, 5 часа. Набухший желатин ставим на медленный огонь и постоянно помешивая, доводим до полного растворения.

2. В желатин с молоком добавляем сахар и ванильный сахар, помешиваем до полного растворения и остужаем до комнатной температуры.

3. Творог протираем через сито или с помощью блендера до пастообразной консистенции. В желатиновую смесь добавляем сметану, хорошо перемешиваем и смешиваем с творожной массой.

4. Разделяем полученную смесь на 2 части, в одну добавляем какао и хорошо перемешиваем. В форму заливаем светлый слой и отправляем в холодильник до застывания. Или же можно ставить форму в морозильную камеру минут на 15 – 20.

5. Когда первый слой застынет, заливаем второй и снова отправляем застывать.

6. Когда десерт полностью застынет, его можно нарезать на порционные кусочки и украсить фруктами или шоколадом.

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Мария Зимина