Варенье из апельсиновых корок

Варенье из апельсиновых корок, которому зачастую дают романтической название "Завитки", и на самом деле получается очень красивым и ароматным. Его можно не только кушать как сладкую добавку к чаю или кофе, но и использовать для декорирования многих кондитерских изделий. Эти привлекательные завитки отменно украсят мороженое, пирожное, торт, мусс или желе, при этом придавая блюдам как завершенный вид, так и наделяя их особым вкусом и ароматом.

Для приготовления варенья из апельсиновых корок мы будем использовать исключительно корки цитрусовых - мякоть вы можете смело скушать. Лимон нужен только для получения сока. Если у вас его не оказалось под рукой, можете добавить взамен лимонную кислоту на кончике ножа.

Ингредиенты:

Апельсин - 3 штуки

Сахар - 300 граммов

Вода - 300 мл

Сок лимона - 1 столовая ложка

Приготовление:

1. Займемся апельсинами: тщательно помоем их, затем обдаем кипятком (привозные плоды всегда обрабатываются специальными веществами для длительного хранения) и разрезаем на 4 части каждый. Мякоть используем по назначению (просто съедим или приготовим еще что-нибудь), а вот с кожуры срезаем внутренний белый слой. Он горчит, поэтому нужно от него избавиться.

2. Очищенные от белой кожицы корки апельсинов нарезаем полосками и кладем в миску. Заливаем холодной водой и даем им помокнуть несколько часов, а еще лучше в течение ночи. В процессе нужно несколько раз поменять воду. Это точно избавит будущее варенье от возможной горечи. За время проведенное в воде, корочки немного свернутся - и это нам на руку.

3. Сливаем воду и подготавливаем прочную нитку и иголку. Вдеваем в ушко нитку, которую закрепляем на конце. А теперь сворачиваем каждую корочку спиралькой и надеваем на иголку, протягивая до окончания нитки. Получаются довольно длинные бусы.

4. Кладем наши апельсиновые бусы в кастрюльку, заливаем водой и варим на среднем огне 20 минут после закипания. Затем горячую воду сливаем и снова заливаем бусы холодной. Такую процедуру нужно повторить раза 4.

5. Затем вынимаем апельсиновые завитки на нитке и даем стечь воде.

6. В кастрюльку наливаем 300 мл воды и засыпаем сахар. Ставим на огонь и доводим сироп до кипения. Кладем в него бусы (лучше сразу снять их с нитки, а то потом будет сильно липнуть к рукам) и варим на среднем огне около получаса.

7. Даем варенью из апельсиновых корок полностью остыть. Затем добавляем сок лимона и еще раз провариваем полчаса.

8. Варенье из апельсиновых корок готово - посмотрите, какие милые завитушки!

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Мария Зимина