Нежная рыбная запеканка
Всем известно, что рыбу необходимо есть хотя бы раз в неделю. Рыбная запеканка - рецепт идеально подходящий для рыбного дня.
Ингредиенты:
Филе трески - 80г
Морковь, лук - по четвертинке
Сметана - 2 ч.л.
Манка - 1/3 ч.л.
Яйцо - 1шт.
Приготовление:
Рыбку промыть. Морковь очистить и натереть на мелкой терке. Лук очистить и мелко порезать. Все сложить в чашу для блендера и измельчить.
Яйцо, сметану, манку смешать и добавить к рыбному фаршу, положить немного рубленной петрушки,чуть посолить и все хорошо перемешать.
Массу выложить в форму для запекания, смазанную растительным маслом и присыпанную манкой или панировачными сухарями и поставить в разогретую до 190 градусов духовку на 30 минут.
Запеканку охладить до комнатной температуры и нарезать на порционные кусочки. При подаче можно полить немного сливочным маслом.
Мария Зимина