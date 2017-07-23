Нежная рыбная запеканка

Всем известно, что рыбу необходимо есть хотя бы раз в неделю. Рыбная запеканка - рецепт идеально подходящий для рыбного дня.

Ингредиенты:

Филе трески - 80г

Морковь, лук - по четвертинке

Сметана - 2 ч.л.

Манка - 1/3 ч.л.

Яйцо - 1шт.

Приготовление:

Рыбку промыть. Морковь очистить и натереть на мелкой терке. Лук очистить и мелко порезать. Все сложить в чашу для блендера и измельчить.

Яйцо, сметану, манку смешать и добавить к рыбному фаршу, положить немного рубленной петрушки,чуть посолить и все хорошо перемешать.

Массу выложить в форму для запекания, смазанную растительным маслом и присыпанную манкой или панировачными сухарями и поставить в разогретую до 190 градусов духовку на 30 минут.

Запеканку охладить до комнатной температуры и нарезать на порционные кусочки. При подаче можно полить немного сливочным маслом.

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Мария Зимина