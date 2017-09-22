Печенье "Яблочные Башмачки"

Печенье получается мега-красивое и ещё безумно нежное и вкусное. Сочетание хрустящего теста и нежнейшей начинки из яблок с корицей порадуют и удивят ваших домочадцев.

Ингредиенты:

Тесто:

200 г сливочного масла, размягченного

120 г сахара

2 яйца

100 мл молока

2 ч.л. разрыхлителя

щепотка соли

2 ч. л. ванильной эссенции

лимоннaя цедрa

500 г муки

Начинка:

1 кг яблок

5 ст.л. сахара или по вкусу

корица по вкусу

2 ст.л. сливочного масла

сок 1/2 лимона

30 мл воды

сахарная пудра для посыпки

Приготовление:

1. Взбейте мягкое масло с сахаром, добавьте яйца, ваниль, цедру и молоко. Просейте муку с солью и разрыхлителем и всыпьте в яично-масляную смесь. Замесите тесто, оберните в пищевую пленку и положите в холодильник на 1 час.

2. Приготовление начинки: Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину, натрите на крупной терке. Добавьте остальные ингредиенты для начинки. Поставьте яблоки на огонь и доведите до кипения, затем уменьшите огонь и проварите яблоки пока не выпарится жидкость. Готовую начинку полностью остудите.

3. Разогрейте духовку до 180 градусов. Рабочую поверхность присыпьте слегка мукой. Отрежьте кусочек теста, раскатайте его в круг около 3 мм толщиной и разрежьте на треугольники. В каждом треугольнике сделайте прорезы как показано на фото. Положите начинку и заверните сначала одну сторону, а затем другую.

4. Выложите печенье на противень и выпекайте 15 минут. Остывшее печенье присыпьте сахарной пудрой.

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Мария Зимина