Печенье "Яблочные Башмачки"
Печенье получается мега-красивое и ещё безумно нежное и вкусное. Сочетание хрустящего теста и нежнейшей начинки из яблок с корицей порадуют и удивят ваших домочадцев.
Ингредиенты:
Тесто:
200 г сливочного масла, размягченного
120 г сахара
2 яйца
100 мл молока
2 ч.л. разрыхлителя
щепотка соли
2 ч. л. ванильной эссенции
лимоннaя цедрa
500 г муки
Начинка:
1 кг яблок
5 ст.л. сахара или по вкусу
корица по вкусу
2 ст.л. сливочного масла
сок 1/2 лимона
30 мл воды
сахарная пудра для посыпки
Приготовление:
1. Взбейте мягкое масло с сахаром, добавьте яйца, ваниль, цедру и молоко. Просейте муку с солью и разрыхлителем и всыпьте в яично-масляную смесь. Замесите тесто, оберните в пищевую пленку и положите в холодильник на 1 час.
2. Приготовление начинки: Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину, натрите на крупной терке. Добавьте остальные ингредиенты для начинки. Поставьте яблоки на огонь и доведите до кипения, затем уменьшите огонь и проварите яблоки пока не выпарится жидкость. Готовую начинку полностью остудите.
3. Разогрейте духовку до 180 градусов. Рабочую поверхность присыпьте слегка мукой. Отрежьте кусочек теста, раскатайте его в круг около 3 мм толщиной и разрежьте на треугольники. В каждом треугольнике сделайте прорезы как показано на фото. Положите начинку и заверните сначала одну сторону, а затем другую.
4. Выложите печенье на противень и выпекайте 15 минут. Остывшее печенье присыпьте сахарной пудрой.Мария Зимина