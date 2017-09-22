 
           
Статьи / Мой дом  / 

Готовим дома

Печенье "Яблочные Башмачки"

 
Печенье

Печенье получается мега-красивое и ещё безумно нежное и вкусное. Сочетание хрустящего теста и нежнейшей начинки из яблок с корицей порадуют и удивят ваших домочадцев.

Ингредиенты:

Тесто:

200 г сливочного масла, размягченного

120 г сахара

2 яйца

100 мл молока

2 ч.л. разрыхлителя

щепотка соли

2 ч. л. ванильной эссенции

лимоннaя цедрa

500 г муки

Начинка:

1 кг яблок

5 ст.л. сахара или по вкусу 

корица по вкусу

2 ст.л. сливочного масла

сок 1/2 лимона

30 мл воды

сахарная пудра для посыпки

Приготовление:

1. Взбейте мягкое масло с сахаром, добавьте яйца, ваниль, цедру и молоко. Просейте муку с солью и разрыхлителем и всыпьте в яично-масляную смесь. Замесите тесто, оберните в пищевую пленку и положите в холодильник на 1 час.

2. Приготовление начинки: Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину, натрите на крупной терке. Добавьте остальные ингредиенты для начинки. Поставьте яблоки на огонь и доведите до кипения, затем уменьшите огонь и проварите яблоки пока не выпарится жидкость. Готовую начинку полностью остудите.

3. Разогрейте духовку до 180 градусов. Рабочую поверхность присыпьте слегка мукой. Отрежьте кусочек теста, раскатайте его в круг около 3 мм толщиной и разрежьте на треугольники. В каждом треугольнике сделайте прорезы как показано на фото. Положите начинку и заверните сначала одну сторону, а затем другую.

4. Выложите печенье на противень и выпекайте 15 минут. Остывшее печенье присыпьте сахарной пудрой.

Мария Зимина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Готовим дома Рукоделие и дизайн Цветоводство Праздники Хозяйке на заметку Домашние питомцы Кухни народов мира
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100