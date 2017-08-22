Толокно - полезное кушанье

Толокно - исконно русское кушанье, ранее широко распространенное и, увы, почти позабытое. Жаль, что современные дети не знают вкус толокна, что взрослые лишают их и себя сытных и полезных блюд. Этот натуральный продукт высокой биологической ценности - чудесный завтрак, на приготовление которого требуются считанные минуты. Раньше толокно было первым прикормом после материнского молока.

Давать толокно можно детям с 6 месяцев.

Толокно полезно кормящим мамам для усиления лактации, пожилым людям и выздоравливающим после тяжелых болезней и травм. Благодаря высокой питательности и легкой усвояемости толокно является диетическим продуктом и вспомогательным лечебным средством при многих заболеваниях.

Рецепты из толокна

Из толокна варят каши, готовят напитки, кисели, десерты, добавляют как заправку в супы, бульон, щи (1 - 2 ч. ложки на 1 тарелку), в запеканки. Толокно можно добавлять в любые мучные изделия для улучшения их питательных и диетических свойств.

- Завтраак из толокна

Развести 1-2 ст.ложки в стакане теплого молока, кефире, йогурте или просто в воде дать постоять 5 минут, пока мука не набухнет. Добавить по вкусу соль, мёд, виноградный или коричневый сахар.

- Каша из толокна

Толокно разведите в чуть теплой подсоленной воде, чтобы не было комочков. Доведите до кипения, помешивая. В конце варки добавьте сахар или мёд. Готовую кашу можно помазать маслом.

- Кисель из толокна.

Молоко - 300 мл, вода - 100 мл, толокно овсяное - 30 г, сахар коричневый или виноградный (можно мёд) - 50 г.

Приготовление: Растираем толокно с водой, постепенно вводим молоко и варим минут 5-10. После варки можно добавить сахар или мёд.

- Ягодный десерт

Взбить 200 - 300 г ягод (клюквы, брусники, клубники) с 100 - 150 г толокна. Добавить 4 ложки коричневого сахара (виноградного). Разложить массу по вазочкам.

- Фруктовая каша из толокна

1. 300 г сухофруктов, 10 ст. ложек толокна, 6-7 ст. ложек сахара, 1 л воды, соль по вкусу.

В кастрюле с толстым дном сварите компот из сухофруктов, добавив в него сахар и соль, в кипящий компот всыпьте струйкой толокно, тщательно размешайте, снимите кастрюлю с плиты и дайте постоять 5-10 мин. Если вы хотите, чтобы получился фруктово - овсяный кисель, то уменьшите количество толокна.

2. 200 г замороженных ягод залейте водой так, чтобы жидкости в кастрюле было на 2 см выше ягод, добавьте по вкусу сахар и соль, доведите до кипения и снимите с плиты. В ягодную массу добавьте 3 ст. ложки толокна, размешайте. Получится густая каша, подержите ее под крышкой 5 мин., затем разведите до нужной консистенции теплым молоком или сливками.

3. 2 ст. ложки овсяного толокна, 200 - 250 мл любого фруктового сока.

Вылейте в кастрюлю сок, доведите до кипения, струйкой всыпьте толокно, тщательно размешайте и снимите с плиты. В кашу можно добавить кусочки банана. Если в сок добавить только 1 ст. ложку толокна, получится вкусный и полезный кисель.

- Каша из толокна с квасом

3 - 4 ст. ложки толокна, 2 ст. кваса, мед, соль по вкусу.

Толокно разведите 0,5 ст. кваса, тщательно разотрите, чтобы не было комочков, добавьте оставшийся квас, мед или соль. Такая каша особенно хороша в жару.

- Клецки из толокна

1 ст. толокна, 2 ст. молока, 2 яйца, соль по вкусу.

Толокно тщательно размешайте в подсоленной воде, добавьте яйца, снова перемешайте. Из полученного теста сделайте клецки, опустите их в кипящее молоко и варите 8-10 мин. На стол подайте в молоке, в котором они варились.

- Каша из толокна и льняной муки

2-3 ст. ложки толокна, 1 ст. воды, 1 ст. ложка льняного масла, 1 ч. ложка льняной муки, щепотка соли, сахар - по вкусу.

Толокно тщательно размешайте в чуть теплой подсоленной воде, добавьте сахар, поставьте на плиту, доведите до кипения, но не кипятите. Дайте постоять 3-5 мин. При подаче полейте льняным маслом. За 1- 2 минуты до закипания в толокно добавить льняную муку, кушанье станет еще полезнее.

- Оладьи из толокна с фруктами

1 ст. овсяных хлопьев, 3 ст. л толокна, 1,5 - 2 ст. кефира, 2 яйца, 1-2 яблока, 0,5 ст. изюма, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли.

Овсяные хлопья смешайте в миске с толокном, постепенно, помешивая, влейте кефир, накройте миску салфеткой и оставьте на 2-3 часа. Затем добавьте яйца, натертое на крупной терке яблоко и/ или изюм, сахар и соль по вкусу, тщательно перемешайте и пеките оладьи на раскаленной сковороде. Если уменьшить количество кефира, то массу можно выложить на противень и запечь в духовке.

- Десерт из толокна

1,5 ст. ложки любых орехов, 5 грецких орехов, 0,5 ст. толокна, по 0,5 ч. ложки лимонного сока и меда.

Любые орехи измельчите в порошок в блендере, добавьте 1 ст. кипятка, взбейте в блендере, дайте остыть. Добавьте толокно, измельченные грецкие орехи, мед, лимонный сок, посолите по вкусу и тщательно размешайте.

- Сырники с толокном

250 г. творога, яйцо, толокно 5-6 ст. ложек, сода (гашенная уксусом) - 0,5 ч.л., соль, сахар.

Творог взбить блендером или протереть через сито. К творогу добавить яйцо (можно заменить на льняную муку или яблоко), соду, соль и сахар по вкусу, а также такое количество толокна, чтобы получилось тесто нужной вам консистенции. Слепить сырники, обвалять их в толокне и совсем недолго обжаривать с двух сторон в разогретом масле.

Польза толокна

Врачи рекомендуют употреблять блюда из толокна при:

- хронических воспалительных заболеваниях;

- заболеваниях желудочно-кишечного тракта, низкой кислотности желудочного сока, вялом пищеварении;

- заболеваниях печени и почек;

- онкологических заболеваниях;

- нарушениях обмена веществ;

- анемии;

- туберкулезе;

- нервном переутомлении, стрессовых и депрессивных состояниях;

- кожных болезнях.

Благодаря целебным свойствам толокно используется не только в обыденной кулинарии, но и в лечебной. Всего лишь чайная ложка этого продукта обеспечивает поступление 20% суточной нормы потребности в белке для взрослых, а две ложки - снижают уровень холестерина в крови до 10%.

В оздоровительных целях его применяют в виде киселей, отваров и каш, для компрессов и ванн.

Толокно также можно использовать и в косметических целях. Существует много рецептов, рассчитанных для различных типов кожи.

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Мария Зимина