Расстегаи с грибами

Это традиционное русское блюдо представляет собой пирожок с раскрытым верхом, его принято подавать с бульоном или супом

Ингредиенты:

500 г муки

1/2 ч. л. соли

1 ст. л. сахара

1 яйцо

30 г растопленного маргарина

1 ст. молока

21 г свежих дрожжей

1 яйцо для смазки

петрушка свежая

50 г сливочного масла

Начинка:

500 г грибов свежих

3 крупных луковицы

2 моркови

соль, перец

растительное масло

Приготовление:

Тесто: муку, соль и сахар перемешать, вбить туда яйцо. В тёплом молоке развести дрожжи и влить в тесто вместе с растопленным маргарином. Замесить эластичное тесто, накрыть полотенцем и поставить в тёплое место на 20 минут.

Начинка: грибы нарезать мелкими кубиками и обжарить в сковороде с небольшим количеством растительного масла. В сковороду всыпать нарезанный лук и тёртую морковь. Обжаривать грибы с овощами 5-7 минут, посолить, поперчить.

Готовую начинку остудить немного.

Тесто раскатать в жгут и разделить на 10 равных частей. Каждую часть раскатать в лепёшку, на середину выложить начинку. Края теста защипать так чтобы серединка осталась открытой.

Расстегаи переложить на противень, дать настояться и смазать взбитым яйцом. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 25-35 минут.

В серединки готовых расстегаев положить по кусочку масла и по щепотке рубленой петрушки.

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Мария Зимина