Расстегаи с грибами
Это традиционное русское блюдо представляет собой пирожок с раскрытым верхом, его принято подавать с бульоном или супом
Ингредиенты:
500 г муки
1/2 ч. л. соли
1 ст. л. сахара
1 яйцо
30 г растопленного маргарина
1 ст. молока
21 г свежих дрожжей
1 яйцо для смазки
петрушка свежая
50 г сливочного масла
Начинка:
500 г грибов свежих
3 крупных луковицы
2 моркови
соль, перец
растительное масло
Приготовление:
Тесто: муку, соль и сахар перемешать, вбить туда яйцо. В тёплом молоке развести дрожжи и влить в тесто вместе с растопленным маргарином. Замесить эластичное тесто, накрыть полотенцем и поставить в тёплое место на 20 минут.
Начинка: грибы нарезать мелкими кубиками и обжарить в сковороде с небольшим количеством растительного масла. В сковороду всыпать нарезанный лук и тёртую морковь. Обжаривать грибы с овощами 5-7 минут, посолить, поперчить.
Готовую начинку остудить немного.
Тесто раскатать в жгут и разделить на 10 равных частей. Каждую часть раскатать в лепёшку, на середину выложить начинку. Края теста защипать так чтобы серединка осталась открытой.
Расстегаи переложить на противень, дать настояться и смазать взбитым яйцом. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 25-35 минут.
В серединки готовых расстегаев положить по кусочку масла и по щепотке рубленой петрушки.Мария Зимина