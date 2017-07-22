Вкуснейшая окрошка на кефире

Лучший суп для летнего обеда - это окрошка! Рецепт на кефире выручит, если под рукой нет кваса. Окрошка на кефире получается нежной, с легкой кислинкой.

Ингредиенты:

картофель — 2-3 шт

яйца — 3 шт

колбаса вареная — 250 г

огурец — 2 шт

редиска — 1 пучок (≈ 10-12 шт)

зеленый лук — 4-5 перьев

укроп — небольшой пучок

кефир (2,5 — 3,2%) — 500 мл

вода (можно минеральную) — 500 мл

уксус 5% или лимонный сок — 2 ч.л

соль — по вкусу

Приготовление:

Картофель отварите в мундире, дайте немного остыть, очистите и нарежьте кубиком.

Яйца отварите вкрутую. Чтобы правильно сварить яйца вкрутую, кладем их в холодную воду, даем воде закипеть и покипеть 1 минуту, убавляем огонь и варим еще 8 минут. Далее заливаем яйца холодной водой и очищаем. Нарезаем яйца кубиком.

Вареную колбасу, редис и огурец также нарезаем кубиком.

Зеленый лук и укроп мелко нарезаем.

Смешиваем все ингредиенты в кастрюле.

Кефир заливаем водой, добавляем уксус или лимонный сок.

Залейте окрошку подготовленным кефиром. Перемешайте и добавьте соль по вкусу.

Ставим окрошку в холодильник на 20-30 минут настоятся и охладится.

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Мария Зимина