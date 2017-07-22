Вкуснейшая окрошка на кефире
Лучший суп для летнего обеда - это окрошка! Рецепт на кефире выручит, если под рукой нет кваса. Окрошка на кефире получается нежной, с легкой кислинкой.
Ингредиенты:
картофель — 2-3 шт
яйца — 3 шт
колбаса вареная — 250 г
огурец — 2 шт
редиска — 1 пучок (≈ 10-12 шт)
зеленый лук — 4-5 перьев
укроп — небольшой пучок
кефир (2,5 — 3,2%) — 500 мл
вода (можно минеральную) — 500 мл
уксус 5% или лимонный сок — 2 ч.л
соль — по вкусу
Приготовление:
Картофель отварите в мундире, дайте немного остыть, очистите и нарежьте кубиком.
Яйца отварите вкрутую. Чтобы правильно сварить яйца вкрутую, кладем их в холодную воду, даем воде закипеть и покипеть 1 минуту, убавляем огонь и варим еще 8 минут. Далее заливаем яйца холодной водой и очищаем. Нарезаем яйца кубиком.
Вареную колбасу, редис и огурец также нарезаем кубиком.
Зеленый лук и укроп мелко нарезаем.
Смешиваем все ингредиенты в кастрюле.
Кефир заливаем водой, добавляем уксус или лимонный сок.
Залейте окрошку подготовленным кефиром. Перемешайте и добавьте соль по вкусу.
Ставим окрошку в холодильник на 20-30 минут настоятся и охладится.Мария Зимина