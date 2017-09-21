Салат "Цезарь" с курицей
Простой рецепт салата "Цезарь" с курицей - один из самых популярных вариантов приготовления этого знаменитого блюда.
Ингредиенты:
250-300 г куриного филе
10-12 шт. помидоров черри
пучок салата (в идеале "Ромэн")
растительное масло для обжаривания
соль
Для чесночных сухариков:
4-5 ломтиков хлеба для тостов или белого батона
2 ст.л. оливкового масла
2-3 зубчика чеснока
Для соуса:
2 желтка
сок половины лимона
100 гр. оливкового масла
сухие травы
2 ч.л. зернистой горчицы
1 ст.л. тёртого сыра Пармезан
Приготовление:
Для начала займёмся чесночными сухариками. Приготовить их можно двумя способами: обжарить в масле на сковороде или запечь в духовке. К тому же, мы должны им придать лёгкий чесночный вкус.
В небольшую посуду влить 2 ст.л. оливкового масла. Зубчики чеснока разрезать на тонкие пластинки и слегка отбить тыльной стороной ножа. Чеснок опустить в масло и поставить на полминуты в микроволновку.
Хлеб нарезать кубиками и разложить на устеленный фольгой противень. Сбрызнуть горячим чесночным маслом и перемешать. Отправить в разогретую духовку и запечь до красивого золотистого оттенка. Сухарики, зажаренные таким способом, не подгорают, получаются хрустящими, не жирными, имеют лёгкий чесночный привкус.
Следующий компонент салата - куриное мясо. На этом шаге всё предельно просто: куриное филе нарезаем кубиками и обжариваем в растительном масле до получения румяной корочки.
А вот приготовлению салатной заправкой придётся уделить чуть больше внимания, но результат того стоит! Соус для салата "Цезарь" можно приготовить как на основе сырых яичных желтков, так и сваренных до полуготовности (всмятку).
Остановимся на втором, более безопасном варианте: яйца проварить 4-5 мин. с момента закипания. Отделить желтки и растереть не переставая размешивать. Постепенно влить оливковое масло и лимонный сок, взбить вилкой или венчиком до однородной консистенции, подмешать тёртый Пармезан, приправить горчицей и сушеными травами.
И наконец, заключительный этап - сборка салата: салатные листья произвольно порвать рукам и распределить их по дну широкой неглубокой салатницы, равномерно полить половиной приготовленного соуса, сверху разложить кусочки куриного мяса и чесночные сухарики. Помидоры черри нарезать половинками и добавить к салату. Полить оставшимся соусом.
Салат "Цезарь" подаём свежеприготовленным, желательно пока мясо и сухарики не успели остыть.Мария Зимина