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Бутерброды с чесночным маслом и сыром

Бутерброды с чесночным маслом и сыром. 13612.jpeg
 

Хрустящие кусочки багета смазанные ароматным сливочным маслом (с чесноком и петрушкой), посыпанные сыром и запеченные в духовке.

Ингредиенты:

1 шт. хлеб (багет, 300 гр.)

150 г сыр (твердый)

70 г сливочное масло (размягченное)

1 зубчик чеснок

2-3 веточки петрушка

по вкусу соль

Приготовление:

1. Петрушку мелко нарезаем, чеснок пропускаем через пресс. Половину петрушки оставляем.  Выкладываем подготовленные чеснок с петрушкой в размягченное масло, немного солим и перемешиваем.

 2. Сыр натираем. Лучше брать половину моцареллы и половину любого твердого сыра (Эдам,Тильзитер и т.д.).

3. Багет нарезаем на ломтики, смазываем подготовленным ароматным маслом, выкладываем на противень с бумагой и посыпаем сыром.

4. Отправляем бутерброды в духовку при 200 градусах на 5-7 минут.

Готовые ароматные бутерброды вынимаем, посыпаем остатками петрушки и подаем.

Мария Зимина
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