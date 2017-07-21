Творожно-банановая запеканка
Творожно-банановая запеканка - фруктовая вариация традиционной запеканки с творогом. Польза запеканки основана на большом количестве творога в блюде - продукта, богатого кальцием, белками, железом и витаминами В2, А, D.
Ингредиенты:
500 г жирного творога 9% или 18%
3 яйца
5 ст.л. сахара
чуть-чуть соли
6,5 ст.л. манки
3 ст.л. сметаны
0,5 ч.л. соды
ванилин
2-3 средних банана (они должны быть немного недозрелыми с плотной светлой кожурой, иначе в духовке они превратятся в запеканке в кашу, а нам нужны кубики бананов)
Приготовление:
Бананы нарезаем кубиком 1*1 см.
Все остальные ингредиенты хорошо перемешиваем и в конце добавляем бананы, перемешиваем ложкой.
Форму смазываем сливочным маслом.
Ставим форму с запеканкой в духовку 180 С на 50-60 минут в зависимости от духовки ( корочка у запеканки должна быть аппетитного коричневого цвета).
Выпекаем, затем остужаем прямо в форме. Готовую запеканку подаем со сметаной или со сгущенкой.Мария Зимина