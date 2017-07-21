Творожно-банановая запеканка

Творожно-банановая запеканка - фруктовая вариация традиционной запеканки с творогом. Польза запеканки основана на большом количестве творога в блюде - продукта, богатого кальцием, белками, железом и витаминами В2, А, D.

Ингредиенты:

500 г жирного творога 9% или 18%

3 яйца

5 ст.л. сахара

чуть-чуть соли

6,5 ст.л. манки

3 ст.л. сметаны

0,5 ч.л. соды

ванилин

2-3 средних банана (они должны быть немного недозрелыми с плотной светлой кожурой, иначе в духовке они превратятся в запеканке в кашу, а нам нужны кубики бананов)

Приготовление:

Бананы нарезаем кубиком 1*1 см.

Все остальные ингредиенты хорошо перемешиваем и в конце добавляем бананы, перемешиваем ложкой.

Форму смазываем сливочным маслом.

Ставим форму с запеканкой в духовку 180 С на 50-60 минут в зависимости от духовки ( корочка у запеканки должна быть аппетитного коричневого цвета).

Выпекаем, затем остужаем прямо в форме. Готовую запеканку подаем со сметаной или со сгущенкой.

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Мария Зимина