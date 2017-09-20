Домашние лимонады, которые стоит попробовать

Лимонад замечательно утоляет жажду и способствует охлаждению организма. Также домашние лимонады являются отличным источником витаминов для нашего организма. Приготовить их несложно.

1. Арбузный лимонад с ежевикой

2,5 кг мякоти арбуза

200 г ежевики

6 веточек розмарина

1 стакан сахара

сок 12 лимонов (около 1,75 стакана)

2 стакана воды

1 л охлажденной газированной воды для подачи

Положите в сотейник сахар и весь розмарин, влейте 1 стакан воды и доведите до кипения на среднем огне. Как только сахар растворится, снимите сотейник с огня и влейте еще 1 стакан воды. Оставьте настаиваться на 30 мин.: сироп должен успеть стать ароматным, но не горьким. Затем процедите сироп.

Разрежьте арбуз и вырежьте мякоть, удалите косточки и нарежьте небольшими кусочками. В несколько приемов измельчите арбуз блендером или в кухонном комбайне в гладкое пюре. Затем процедите пюре через мелкое сито, чтобы удалить мякоть.

Положите ежевику в большой кувшин и слегка разомните деревянной ложкой. Добавьте арбузный сок, сироп и лимонный сок и перемешайте. Поставьте в холодильник на 2 ч.

Наполните высокие стаканы наполовину льдом и залейте на 2/3 лимонадом. Добавьте газированную воду и перемешайте. Украсьте веточками розмарина и ежевикой.

2. Домашний лимонад

Это вам не липкий химический газированный лимонад в бутылках, который так вреден детям, да и взрослым, честно говоря. Это настоящий домашний лимонад, который намного вкуснее всех фант и спрайтов, вместе взятых, и, конечно, полезнее.

2,5 л минеральной воды без газа или бутилированной воды

3–4 больших лимона

сок 2 больших розовых грейпфрутов

1,5–2 стакана коричневого сахара

половина небольшого пучка мяты (только листья)

Тщательно промойте лимоны щеткой, нарежьте произвольно и слегка измельчите в блендере.

Приготовьте сироп: налейте в небольшую кастрюлю 2 стакана минеральной (бутилированной) воды, всыпьте 1,5 стакана сахара, поставьте на маленький огонь и варите сироп, постоянно помешивая, пока весь сахар не растворится, примерно 5 мин.

Залейте измельченные лимоны подготовленной водой – только не нагревайте ее, в противном случае напиток будет горчить. Добавьте сироп и поставьте на 8–10 ч в холодильник.

Затем достаньте из холодильника лимонадную заготовку, размешайте и процедите через мелкое сито или марлю. Добавьте свежевыжатый грейпфрутовый сок. Проверьте, хватает ли сахара, если нет, добавьте еще сиропа или мед.

Налейте готовый лимонад в кувшин, добавьте листики мяты и уберите в холодильник до использования.

3. Клубнично-лавандовый лимонад

~1,7 л воды

2-3 ст. л. цветов сушеной лаванды (или по вкусу)

250 г свежей клубники

сок 1-2 лимонов (или по вкусу)

5-6 ст. л. сахара (или по вкусу)

Лаванду залить горячей водой, дать настояться минут 30, процедить.

Клубнику слегка размять, чтобы лучше отдавала сок.

Соединить сахар, воду, лавандовую воду, клубнику и лимонный сок, все хорошо перемешать. Отрегулировать на кислоту/сладость.

Дать настояться в холодильнике хотя бы часов 6, после чего процедить и подавать.

4. Мятный лимонад

сахар – 1/2 стакана

небольшой лимон – 4 шт.

мята – 1 пучок

вода – 2,5 л

Из лимонов выжать сок в соковыжималке для цитрусовых.

Для приготовления сиропа вскипятить воду с сахаром. Добавить корки лимона и мяту. Проварить 5-7 минут, снять с огня. Кастрюлю погрузить в емкость с холодной водой и полностью остудить, не забывая менять воду, т.к. она быстро нагревается.

Из остывшего сиропа вынуть лимоны и мяту, процедить. Влить лимонный сок, перемешать, охладить.

5. Лимонад с ананасом

вода – 500 мл

сахарный сироп – 60 г

лимон (цедра и сок) – 1 шт.

консервированные ананасы в собственном соку – 1 банка

мята свежая (листья)

Воду довести до кипения. Влить сахарный сироп, добавить натертую цедру, снять с огня и перемешать. Сразу же процедить через мелкое ситечко в графин.

Из лимона выжать сок и добавить его в графин. Добавить ананасовый сок из банки и нарезанные небольшими кусочками консервированные ананасы.

Дать лимонаду остыть до комнатной температуры, а затем поставить его в холодильник до полного остывания. Подавать, украсив свежими листьями мяты.

6. Мятно-лаймовый лимонад

вода – 875 мл

лайм – 2 шт.

мята – 2 кустистые веточки

Для сиропа:

вода – 50 мл

коричневый сахар демерара – 150 г

мята – 3 веточки

Приготовление сиропа: В ковшик с водой, бросить мяту, довести до кипения и прокипятить пару минут. Потом всыпать сахар и варить на среднем огне, помешивая ложкой 15 минут. Снять с огня и дать остыть.

Разрезать лаймы на 4-6 частей, положить в чашу блендера, залить 1 стаканом воды и всё это хорошенько измельчить. Через мелкое сито процедить в кувшин. Оставшуюся мякоть залить ещё одним стаканом воды, снова измельчить и опять процедить через мелкое сито в кувшин. Повторить эту же процедуру 3-й раз.

К готовому сиропу добавить 1/2 стакан воды, перемешать и процедить (чтобы выловить веточки мяты) в кувшин.

Всё это хорошенько перемешать, остудить и подавать, разведя водой в соотношении 1:2 (1 часть лимонада, 2 части воды), и при желании с большим количеством льда.

Приведенный рецепт отличается горчинкой из-за перемолотой цедры. Если лимонад предполагается подавать детям, или вы просто не любите, когда горчит, можно сделать следующее: взять сок 3 лаймов и 3 лимонов и разбавить водой до необходимой консистенции. Кстати, это ещё и быстрее.

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Мария Зимина