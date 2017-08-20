Нежные куриные шарики в сырно-сливочном соусе
Сырно-сливочный соус придаст куриному фаршу особый вкус и аромат, а так же выгодно подчеркнет их вкусовые качества.
Ингредиенты:
Куриное филе — 500 г
Луковица — 1 шт.
Яйцо — 1 шт.
Чеснок — 3 зубчика
Сливки — 200 мл
Твердый сыр — 150 г
Приготовление:
1. Куриное филе нужно слегка отбить и мелко порезать .
2. Затем добавить туда мелко шинкованный лук, посолить, поперчить, выбить яйцо.
3. Хорошенько перемешать.
4. Теперь возьмите форму, смажьте сливками и формируя небольшие шарики из приготовленной массы, выкладывайте их в форму.
5. Запеките в разогретой до 180 градусов духовке 10-15 минут.
6. Тем временем приготовьте заливку: сыр нужно потереть на мелкой терке, выдавить туда чеснок и смешать со сливками. Теперь достаньте форму из духовки, полейте заливкой каждый шарик и поставьте в духовку еще на 15-20 минут.
Сыр расплавится и потечет, а сливки пропитают шарики и у вас получится шикарное блюдо.
На гарнир хорошо подойдут тушеные овощи или салатик.Мария Зимина