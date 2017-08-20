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Нежные куриные шарики в сырно-сливочном соусе

Нежные куриные шарики в сырно-сливочном соусе. 13598.jpeg
 

Сырно-сливочный соус придаст куриному фаршу особый вкус и аромат, а так же выгодно подчеркнет их вкусовые качества.

Ингредиенты:

Куриное филе — 500 г

Луковица — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Сливки — 200 мл

Твердый сыр — 150 г

Приготовление:

1. Куриное филе нужно слегка отбить и мелко порезать .

2. Затем добавить туда мелко шинкованный лук, посолить, поперчить, выбить яйцо.

3. Хорошенько перемешать.

4. Теперь возьмите форму, смажьте сливками и формируя небольшие шарики из приготовленной массы, выкладывайте их в форму. 

5. Запеките в разогретой до 180 градусов духовке 10-15 минут.

6. Тем временем приготовьте заливку: сыр нужно потереть на мелкой терке, выдавить туда чеснок и смешать со сливками. Теперь достаньте форму из духовки, полейте заливкой каждый шарик и поставьте в духовку еще на 15-20 минут.

Сыр расплавится и потечет, а сливки пропитают шарики и у вас получится шикарное блюдо.

На гарнир хорошо подойдут тушеные овощи или салатик.

Мария Зимина
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