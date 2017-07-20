Гречневый супчик с фрикадельками

Вкусный, полезный, лёгкий, практически диетический супчик. И готовится очень быстро.

Ингредиенты:

Фарш говяжий - 100 г

Лук, морковь - по четвертинке

Картофель - 1шт

Гречка - 2 ст. л.

Приготовление:

1. Овощи очистить. Картофель и лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть на мелкой терке.

2. Гречку хорошо промыть и высушить на сковороде.

3. Фарш, немного моркови и лука пробить блендером, сформировать фрикадельки.

4. Опустить фрикадельки в кипящую воду (0.7л), довести до кипения, положить остатки моркови и лука, варить минут 15, затем добавить картофель и гречку, чуть посолить и варить еще минут 20 (время указано после закипания).

При подаче фрикадельки и картофель можно слегка помять, если готовите для детей, и они еще плохо жуют.

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Мария Зимина