Гречневый супчик с фрикадельками
Вкусный, полезный, лёгкий, практически диетический супчик. И готовится очень быстро.
Ингредиенты:
Фарш говяжий - 100 г
Лук, морковь - по четвертинке
Картофель - 1шт
Гречка - 2 ст. л.
Приготовление:
1. Овощи очистить. Картофель и лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть на мелкой терке.
2. Гречку хорошо промыть и высушить на сковороде.
3. Фарш, немного моркови и лука пробить блендером, сформировать фрикадельки.
4. Опустить фрикадельки в кипящую воду (0.7л), довести до кипения, положить остатки моркови и лука, варить минут 15, затем добавить картофель и гречку, чуть посолить и варить еще минут 20 (время указано после закипания).
При подаче фрикадельки и картофель можно слегка помять, если готовите для детей, и они еще плохо жуют.
Мария Зимина