Десертные роллы с бананом и вишней

Если вы хотите порадовать гостей по-настоящему ярким и необычным десертом, то сладкие суши как нельзя лучше подойдут к вашему праздничному столу.

Ингредиенты (на 3 порции):

Творог обезжиренный- 100 грамм

Мед- 10 грамм

Вишня замороженная- 100 грамм

Банан- 70 грамм

Рисовая бумага- 3 листа

Приготовление:

Банан чистим, нарезаем соломкой. Вишню размораживаем, слегка отжимаем из нее сок.

Творог смешиваем с медом. Чтобы было проще это сделать, мед лучше предварительно растопить.

Можно начинать заворачивать роллы. Берем в руки лист рисовой бумаги, опускаем его на несколько секунд в миску с теплой водой. Бумага должна стать эластичной. Аккуратно выкладываем лист на твердую поверхность, например, на разделочную доску. Смазываем его творогом, оставляя края. Дальний край тоже оставляем не намазанным. На ближний край выкладываем по 2 полосочки банана и несколько вишен.

Начинаем заворачивать ролл. Сначала закрываем края начинки боковыми краями листа бумаги. Затем сворачиваем все рулетиком. Аккуратно кладем его на тарелку. Так же поступаем и с остальными ингредиентами.

Когда все рулетики свернуты, убираем тарелку с ними в морозилку на 20 минут. Так их будет проще резать. Достаем, нарезаем на равные части и подаем.

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Мария Зимина