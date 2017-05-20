Запеченная картошечка с грибами и сметаной
Картошка с грибами - традиционно русское блюдо. Будем не жарить, а запекать, добавим сметанки и специй. От этого она станет только полезней и ароматней. Запеченная в рукаве, картошка по максимуму впитает все соки и запахи.
Ингредиенты:
Картошка - 5-6 шт
Грибы - 500 гр
Морковка - 1 шт
Жирная сметана - 3 ст.л.
Масло оливковое для обжарки
Специи по вкусу:
Сушеная паприка - 1/4 ч.л.
Сушеный базилик
Перец черный молотый
Лавровый лист
Соль
Приготовление:
Грибочки режем не очень мелко. Обжариваем их с добавлением масла до золотистого цвета.
Картошечку и морковку чистим и режем на небольшие брусочки. Затем добавляем все специи и хорошенько перемешиваем. Добавляем сметану и снова перемешиваем, добавляем обжаренные грибочки.
Выкладываем в рукав и завязываем.
Чтобы картошка быстрее и равномернее пропеклась лучше использовать несколько рукавов, например по порциям.
Выпекаем при 220 градусах минут 25.Мария Зимина