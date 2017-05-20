Запеченная картошечка с грибами и сметаной

Картошка с грибами - традиционно русское блюдо. Будем не жарить, а запекать, добавим сметанки и специй. От этого она станет только полезней и ароматней. Запеченная в рукаве, картошка по максимуму впитает все соки и запахи.

Ингредиенты:

Картошка - 5-6 шт

Грибы - 500 гр

Морковка - 1 шт

Жирная сметана - 3 ст.л.

Масло оливковое для обжарки

Специи по вкусу:

Сушеная паприка - 1/4 ч.л.

Сушеный базилик

Перец черный молотый

Лавровый лист

Соль

Приготовление:

Грибочки режем не очень мелко. Обжариваем их с добавлением масла до золотистого цвета.

Картошечку и морковку чистим и режем на небольшие брусочки. Затем добавляем все специи и хорошенько перемешиваем. Добавляем сметану и снова перемешиваем, добавляем обжаренные грибочки.

Выкладываем в рукав и завязываем.

Чтобы картошка быстрее и равномернее пропеклась лучше использовать несколько рукавов, например по порциям.

Выпекаем при 220 градусах минут 25.

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Мария Зимина