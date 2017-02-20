Котлеты из рыбных консервов
Обычные рыбные котлеты предполагают наличие рыбы. А этот рецепт котлет предполагает наличие рыбных консервов. Просто и очень душевно.
Ингредиенты:
рис — 300 гр
консервы рыбнае — 1 банка
лук — 2-3 шт средние
яйца — 2 шт
кукурузная мука — 3-4 ст ложки
растительное масло
соль
перец молотый
Приготовление:
Отвариваем рис до готовности.
Рыбные консервы выбираем: в масле или с добавлением масла. Рыбу тщательно разминаем вилкой или перемалываем в блендере. Лук зажариваем до золотистого цвета.
В рис добавляем: рыбные консервы, зажарку из лука и соль.
В фарш для котлет вбиваем 2 яйца и высыпаем черный и душистый молотый перец. Все вымешиваем.
Из полученного фарша формируем рыбные котлеты и обваливем их в кукурузной муке. Именно кукурузная мука придаст котлетам оригинальный привкус. Жарим котлеты на растительном масле.
Подаем рыбные котлеты с любым гарниром или свежим салатом. Изюминка рыбных котлет из консервов: в любом магазине в наличии всегда есть все ингредиенты, очень оригинальный вкус, сытные и недорогие.
Приятного вам аппетита!Мария Зимина