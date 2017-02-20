Котлеты из рыбных консервов

Обычные рыбные котлеты предполагают наличие рыбы. А этот рецепт котлет предполагает наличие рыбных консервов. Просто и очень душевно.

Ингредиенты:

рис — 300 гр

консервы рыбнае — 1 банка

лук — 2-3 шт средние

яйца — 2 шт

кукурузная мука — 3-4 ст ложки

растительное масло

соль

перец молотый

Приготовление:

Отвариваем рис до готовности.

Рыбные консервы выбираем: в масле или с добавлением масла. Рыбу тщательно разминаем вилкой или перемалываем в блендере. Лук зажариваем до золотистого цвета.

В рис добавляем: рыбные консервы, зажарку из лука и соль.

В фарш для котлет вбиваем 2 яйца и высыпаем черный и душистый молотый перец. Все вымешиваем.

Из полученного фарша формируем рыбные котлеты и обваливем их в кукурузной муке. Именно кукурузная мука придаст котлетам оригинальный привкус. Жарим котлеты на растительном масле.

Подаем рыбные котлеты с любым гарниром или свежим салатом. Изюминка рыбных котлет из консервов: в любом магазине в наличии всегда есть все ингредиенты, очень оригинальный вкус, сытные и недорогие.

Приятного вам аппетита!

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Мария Зимина