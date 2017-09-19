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Суп из кукурузной крупы

Суп из кукурузной крупы
 

Солнечный полезный суп для детского и диетического питания. Рецепт может служить основой для приготовления более калорийного кукурузного супа, если добавить в него жареный бекон или копчености. 

Ингредиенты:

Вода — 1,5-2 литра

Крупа кукурузная — 0,5 стакана

Картофель — 5 штук

Морковь — 1 штука

Лук репчатый — 1 штука

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Зелень — по вкусу

Сливочное масло — по вкусу

Приготовление:

Подготовим необходимые для супа продукты. Воду ставим на огонь и доводим до кипения, солим. Кукурузную крупу нужно сначала перебрать от мусора, камешков, очень тщательно промыть под водой. Вымывайте до тех пор, пока в миске не останется лишь кукуруза.

В кипящую воду кладем крупу. Доводим до кипения и уменьшаем огонь, варим при приоткрытой крышке до готовности кукурузы. По времени это займет минут 40. Когда крупа будет почти готова, порежьте лук и морковь. Порежьте картофель. Закладываем овощи в суп, и варим все еще 20 минут. Готовый суп заправляем зеленью, можно добавить кусочек сливочного масла. Готово!

Мария Зимина
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