Лимонад домашний - с мятой и медом

Свежий лимонад актуален круглый год. Если летом он освежает и утоляет жажду, то зимой этот напиток заряжает необходимыми витаминами. Приготовить его в домашних условиях проще простого. Главное, что в нем не будет никакой химии.

Ингредиенты:

Лимоны - 3 шт.

Мята - 5 веточек

Мед - 2 ст. л.

Сахарный песок - 150 г

Вода - 3 л

Приготовление:

1. Подготовить ингредиенты.

2. Кастрюлю с водой поставить на огонь, добавить несколько веточек мяты, довести до кипения, затем остудить до комнатной температуры.

3. Лимоны помыть, залить кипятком и оставить их в воде на 5 минут.

4. Отрезать хвостики, порезать на дольки и удалить косточки.

5. Дольки лимона, несколько листиков мяты, сахар и мед измельчить в блендере.

6. Полученную массу перелить в 3-х литровую банку и залить остывшей водой. Убрать на ночь в холодильник.

7. Перед употреблением процедить. Лимонад лучше пить охлажденным.

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Мария Зимина