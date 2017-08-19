Лимонад домашний - с мятой и медом
Свежий лимонад актуален круглый год. Если летом он освежает и утоляет жажду, то зимой этот напиток заряжает необходимыми витаминами. Приготовить его в домашних условиях проще простого. Главное, что в нем не будет никакой химии.
Ингредиенты:
Лимоны - 3 шт.
Мята - 5 веточек
Мед - 2 ст. л.
Сахарный песок - 150 г
Вода - 3 л
Приготовление:
1. Подготовить ингредиенты.
2. Кастрюлю с водой поставить на огонь, добавить несколько веточек мяты, довести до кипения, затем остудить до комнатной температуры.
3. Лимоны помыть, залить кипятком и оставить их в воде на 5 минут.
4. Отрезать хвостики, порезать на дольки и удалить косточки.
5. Дольки лимона, несколько листиков мяты, сахар и мед измельчить в блендере.
6. Полученную массу перелить в 3-х литровую банку и залить остывшей водой. Убрать на ночь в холодильник.
7. Перед употреблением процедить. Лимонад лучше пить охлажденным.
Мария Зимина