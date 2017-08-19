Быстрая пицца на противне

Это рецепт для тех, кто любит пиццу, но ленится ее готовить по всем правилам итальянской кухни. Упрощаем рецепт до безобразия, но получаем все равно очень вкусную и аппетитную пиццу.

Ингредиенты:

Яйца — 2 штуки

Майонез — 3 ст. ложки

Мука — 3 ст. ложки

Колбаса — 150 грамм

Лук — 1/2 штуки

Помидор — 1 штука

Сыр — 200 грамм

Зелень — по вкусу

Приготовление:

Смешиваем яйца, майонез и муку. Хорошенько перемешиваем. Получившееся тесто выливаем в форму для запекания.

Далее выкладываем начинку.

Например, сперва выкладываем колбасу. Затем - слой лука. Затем - помидоры.

Затем щедро посыпаем пиццу слоем тертого сыра. При желании можно посыпать зеленью.

Ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, и запекаем пиццу до готовности - примерно 10-15 минут.

Как только сыр расплавится, а тесто немного затвердеет, пиццу можно доставать из духовки.

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Мария Зимина