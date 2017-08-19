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Быстрая пицца на противне

Быстрая пицца на противне
 

Это рецепт для тех, кто любит пиццу, но ленится ее готовить по всем правилам итальянской кухни. Упрощаем рецепт до безобразия, но получаем все равно очень вкусную и аппетитную пиццу.

Ингредиенты:

Яйца — 2 штуки

Майонез — 3 ст. ложки

Мука — 3 ст. ложки

Колбаса — 150 грамм

Лук — 1/2 штуки

Помидор — 1 штука

Сыр — 200 грамм

Зелень — по вкусу

Приготовление:

Смешиваем яйца, майонез и муку. Хорошенько перемешиваем. Получившееся тесто выливаем в форму для запекания.

Далее выкладываем начинку.

Например, сперва выкладываем колбасу. Затем - слой лука. Затем - помидоры.

Затем щедро посыпаем пиццу слоем тертого сыра. При желании можно посыпать зеленью.

Ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, и запекаем пиццу до готовности - примерно 10-15 минут.

Как только сыр расплавится, а тесто немного затвердеет, пиццу можно доставать из духовки.

Мария Зимина
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