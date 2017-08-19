Быстрая пицца на противне
Это рецепт для тех, кто любит пиццу, но ленится ее готовить по всем правилам итальянской кухни. Упрощаем рецепт до безобразия, но получаем все равно очень вкусную и аппетитную пиццу.
Ингредиенты:
Яйца — 2 штуки
Майонез — 3 ст. ложки
Мука — 3 ст. ложки
Колбаса — 150 грамм
Лук — 1/2 штуки
Помидор — 1 штука
Сыр — 200 грамм
Зелень — по вкусу
Приготовление:
Смешиваем яйца, майонез и муку. Хорошенько перемешиваем. Получившееся тесто выливаем в форму для запекания.
Далее выкладываем начинку.
Например, сперва выкладываем колбасу. Затем - слой лука. Затем - помидоры.
Затем щедро посыпаем пиццу слоем тертого сыра. При желании можно посыпать зеленью.
Ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, и запекаем пиццу до готовности - примерно 10-15 минут.
Как только сыр расплавится, а тесто немного затвердеет, пиццу можно доставать из духовки.Мария Зимина