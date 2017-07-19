Торт "Апельсинка" без выпечки
Этот торт готовится очень легко и всегда получается идеально.
Ингредиенты:
700 г сметаны 20% жирности
300 г крекера (с маком, маленький "хрустик")
25 г желатина (быстрорастворимый) 1
пакетик желе (оранжевого цвета)
1-2 шт. апельсина (для украшения)
1 ст. сахара
1 упак. сахара ванильного
Приготовление:
1. Разводим желатин в 150 мл горячей воды. Оставляем остывать.
2. Разводим, согласно инструкции, желе в 300 мл горячей воды. Тоже пусть стынет.
3. Крекер ломаем пополам. Можно взять другие крекеры (шоколадный, нежный), тогда поломать мелко.
4. Разрезаем на дольки апельсин. Выкладываем на дно кастрюли апельсин и заливаем желе. Ставим остывать в холодильник.
5. В миску или кастрюлю выливаем сметану, насыпаем сахар, ванильный сахар и хорошенько взбиваем. Когда масса взобьется, добавляем остывший желатин и взбиваем еще раз.
6. В миску со сметаной добавляем крекер. Хорошенько вымешиваем.
7. Сметаной заливаем загустевшее желе с апельсином. Ставим в холодильник до полного застывания.
8. Извлекаем торт из кастрюли на блюдо. На несколько секунд ставим кастрюлю в миску с горячей водой, чтобы желе подтаяло. И переворачиваем на блюдо.
Можно торт делать в разъемной форме для выпечки. Тогда сначала слой сметаны заливать, потом выкладывать фрукты и заливать желатином.Мария Зимина