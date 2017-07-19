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Торт "Апельсинка" без выпечки

Торт

 

Этот торт готовится очень легко и всегда получается идеально.

Ингредиенты:

700 г сметаны 20% жирности

300 г крекера (с маком, маленький "хрустик")

25 г желатина (быстрорастворимый) 1

пакетик желе (оранжевого цвета)

1-2 шт. апельсина (для украшения)

1 ст. сахара

1 упак. сахара ванильного

Приготовление:

1. Разводим желатин в 150 мл горячей воды. Оставляем остывать.

2. Разводим, согласно инструкции, желе в 300 мл горячей воды. Тоже пусть стынет.

3. Крекер ломаем пополам. Можно взять другие крекеры (шоколадный, нежный), тогда поломать мелко.

4. Разрезаем на дольки апельсин. Выкладываем на дно кастрюли апельсин и заливаем желе. Ставим остывать в холодильник.

5. В миску или кастрюлю выливаем сметану, насыпаем сахар, ванильный сахар и хорошенько взбиваем. Когда масса взобьется, добавляем остывший желатин и взбиваем еще раз.

6. В миску со сметаной добавляем крекер. Хорошенько вымешиваем.

7. Сметаной заливаем загустевшее желе с апельсином. Ставим в холодильник до полного застывания.

8. Извлекаем торт из кастрюли на блюдо. На несколько секунд ставим кастрюлю в миску с горячей водой, чтобы желе подтаяло. И переворачиваем на блюдо.

Можно торт делать в разъемной форме для выпечки. Тогда сначала слой сметаны заливать, потом выкладывать фрукты и заливать желатином.

Мария Зимина
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