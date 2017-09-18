Картофельные оладьи с сыром
Картофельные оладьи - это быстрый обед или ужин на скорую руку. Есть можно со сметаной или с кетчупом.
Ингредиенты:
- 500 гр вареного картофеля (холодный)
- 1 маленький зубчик чеснока
- 1/2 чашки муки
- 2/3 чайной ложки разрыхлителя
- 1/2 ч.л. соли
- 120 гр сыра фета
- 2 пера зеленого лука
- петрушка или кинза ( 1 пучок)
- 1 большое яйцо
- 1/4 чашки молока
- перец по вкусу
Приготовление:
1) Холодный вареный картофель очистить и крупно натереть на терке.
2) Зеленый лук мелко порубить, чеснок выдавить или натереть на терке.
3) Смешать муку, соль и разрыхлитель.
4) Добавить яйцо - перемешать, затем влить молоко - перемешать.
5) Добавить в тесто щепотку перца черного, зеленый лук, сыр фета и чеснок - тщательно перемешать.
6) Добавить тертый картофель.
7) Петрушку или кинзу мелко порубить, добавить к тесту и тщательно перемешать все.
8) Разогреть масло в сковороде и выложить по 1 столовой ложке теста на разогретую сковороду на расстоянии друг от друга .
9) Поджарить с двух сторон до коричневой корочки около 2 минут с каждой стороны.Мария Зимина