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Картофельные оладьи с сыром

 
Картофельные оладьи с сыром. 13896.jpeg

Картофельные оладьи - это быстрый обед или ужин на скорую руку. Есть можно со сметаной или с кетчупом.

Ингредиенты:

- 500 гр вареного картофеля (холодный)

- 1 маленький зубчик чеснока

- 1/2 чашки муки

- 2/3 чайной ложки разрыхлителя

- 1/2 ч.л. соли

- 120 гр сыра фета

- 2 пера зеленого лука

- петрушка или кинза ( 1 пучок)

- 1 большое яйцо

- 1/4 чашки молока

- перец по вкусу

Приготовление:

1) Холодный вареный картофель очистить и крупно натереть на терке.

2) Зеленый лук мелко порубить, чеснок выдавить или натереть на терке.

3) Смешать муку, соль и разрыхлитель.

4) Добавить яйцо - перемешать, затем влить молоко - перемешать.

5) Добавить в тесто щепотку перца черного, зеленый лук, сыр фета и чеснок - тщательно перемешать.

6) Добавить тертый картофель.

7) Петрушку или кинзу мелко порубить, добавить к тесту и тщательно перемешать все.

8) Разогреть масло в сковороде и выложить по 1 столовой ложке теста на разогретую сковороду на расстоянии друг от друга .

9) Поджарить с двух сторон до коричневой корочки около 2 минут с каждой стороны.

Мария Зимина
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