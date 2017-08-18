Пирог "Зебра"

Простой в приготовлении, незатейливый и очень красивый пирог ты можешь испечь к приходу гостей или для семейного чаепития. Особенно он нравится детям - своей окраской он и правда похож на эту веселую зверушку.

Ингредиенты:

2,5 стакана муки

2 чайных ложки разрыхлителя

2 стакана сахара

5 яиц

1 стакан сметаны

2 столовых ложки какао-порошка

1 чайная ложка ванильного сахара

Приготовление:

Яйца, сахар и ванильный сахар, взбивать миксером. Продолжая взбивать, добавить сметану. Затем добавить просеянную муку и разрыхлитель, перемешать, больше не взбивать.

Половину теста отложить в другую миску, добавить в него какао и перемешать.

Дальше начинаем выкладывать в форму. В центр выливаем 2 столовых ложки светлого теста, затем точно в центр получившейся лужицы 2 ложки темного, затем опять светлого, и так далее. Под конец лучше брать уже по 1 ложке, чтобы полоски вышли примерно одинаковые.

Поставить пирог в заранее разогретую духовку, выпекать при температуре 180°С 35-40 минут, готовность проверить деревянной палочкой.

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Мария Зимина