Пирог "Зебра"
Простой в приготовлении, незатейливый и очень красивый пирог ты можешь испечь к приходу гостей или для семейного чаепития. Особенно он нравится детям - своей окраской он и правда похож на эту веселую зверушку.
Ингредиенты:
2,5 стакана муки
2 чайных ложки разрыхлителя
2 стакана сахара
5 яиц
1 стакан сметаны
2 столовых ложки какао-порошка
1 чайная ложка ванильного сахара
Приготовление:
Яйца, сахар и ванильный сахар, взбивать миксером. Продолжая взбивать, добавить сметану. Затем добавить просеянную муку и разрыхлитель, перемешать, больше не взбивать.
Половину теста отложить в другую миску, добавить в него какао и перемешать.
Дальше начинаем выкладывать в форму. В центр выливаем 2 столовых ложки светлого теста, затем точно в центр получившейся лужицы 2 ложки темного, затем опять светлого, и так далее. Под конец лучше брать уже по 1 ложке, чтобы полоски вышли примерно одинаковые.
Поставить пирог в заранее разогретую духовку, выпекать при температуре 180°С 35-40 минут, готовность проверить деревянной палочкой.Мария Зимина