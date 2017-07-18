Мягкие яблочные печенья
Мягкие, похожие на бисквитное пирожное, с кусочками яблок - эти печеньяотлично подходят к уютному домашнему чаепитию.
Ингредиенты:
Сливочное масло - 55 г (размягченное);
яйцо - 1 шт.;
сахар - 1/2 чашки;
коричневый сахар - 1/2 чашки;
мука - 1,5 чашки;
сметана - 3 ст.л.;
разрыхлитель - 1 ч.л;.
соль - 1/4 ч.л.;
яблоко - 1 крупное;
изюм - 1/2 чашки (по желанию).
Приготовление:
Сливочное масло взбить с сахаром и яйцом до воздушной массы.
В миску просеять муку, соль, разрыхлитель. Постепенно всыпать муку в масляно-яичную смесь, чередуя со сметаной.
У яблока удалить сердцевину и нарезать кубиком со стороной 0,5 см (по желанию, яблоко очистить).
В тесто всыпать яблочные кубики и изюм, аккуратно перемешать деревянной ложкой.
На противень, застеленный пергаментной бумагой, выкладывать тесто чайной ложечкой, кучки теста располагать на расстоянии друг от друга, т.к. печенья расплывутся. Выпекать 12-15 минут при температуре 200 градусов.
Охладить на решетке.Мария Зимина