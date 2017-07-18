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Мягкие яблочные печенья

Мягкие яблочные печенья. 13373.jpeg
 

Мягкие, похожие на бисквитное пирожное, с кусочками яблок - эти печеньяотлично подходят к уютному домашнему чаепитию.

Ингредиенты:

Сливочное масло - 55 г (размягченное);

яйцо - 1 шт.;

сахар - 1/2 чашки;

коричневый сахар - 1/2 чашки;

мука - 1,5 чашки;

сметана - 3 ст.л.;

разрыхлитель - 1 ч.л;.

соль - 1/4 ч.л.;

яблоко - 1 крупное;

изюм - 1/2 чашки (по желанию).

Приготовление:

Сливочное масло взбить с сахаром и яйцом до воздушной массы.

В миску просеять муку, соль, разрыхлитель. Постепенно всыпать муку в масляно-яичную смесь, чередуя со сметаной.

У яблока удалить сердцевину и нарезать кубиком со стороной 0,5 см (по желанию, яблоко очистить).

В тесто всыпать яблочные кубики и изюм, аккуратно перемешать деревянной ложкой.

На противень, застеленный пергаментной бумагой, выкладывать тесто чайной ложечкой, кучки теста располагать на расстоянии друг от друга, т.к. печенья расплывутся. Выпекать 12-15 минут при температуре 200 градусов.

Охладить на решетке.

Мария Зимина
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