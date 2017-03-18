Куриные грудки по-французски

Ингредиенты:

куриное филе - 500 г

сыр - 100 г

сметана - 4 ст. ложки

майонез - 4 ст. ложки

шампиньоны - 200 г

репчатый лук - 1 шт.

сливки - 100 г

соль, перец - по вкусу

сливочное масло - для жарки

Приготовление:

1. Рецепт приготовления куриных грудок по-французски прост: разрежьте грудки вдоль, отбейте, посолите, поперчите, залейте сливками и поставьте в холодное место.

2. Нарежьте шампиньоны и обжарьте с луком на сливочном масле.

3. Положите грудки на небольшой противень, поверх положите грибы с луком и залейте смесью сметаны с майонезом.

4. Посыпьте все тертым сыром и запекайте в духовке, разогретой до 180°С, в течение 20-25 минут.

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Мария Зимина