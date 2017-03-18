Куриные грудки по-французски
Ингредиенты:
куриное филе - 500 г
сыр - 100 г
сметана - 4 ст. ложки
майонез - 4 ст. ложки
шампиньоны - 200 г
репчатый лук - 1 шт.
сливки - 100 г
соль, перец - по вкусу
сливочное масло - для жарки
Приготовление:
1. Рецепт приготовления куриных грудок по-французски прост: разрежьте грудки вдоль, отбейте, посолите, поперчите, залейте сливками и поставьте в холодное место.
2. Нарежьте шампиньоны и обжарьте с луком на сливочном масле.
3. Положите грудки на небольшой противень, поверх положите грибы с луком и залейте смесью сметаны с майонезом.
4. Посыпьте все тертым сыром и запекайте в духовке, разогретой до 180°С, в течение 20-25 минут.Мария Зимина