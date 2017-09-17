Десять рецептов горячих напитков
Для приготовления горячих напитков особых кулинарных навыков не нужно. С этим справится даже новичок.
1. Клюквенный чай
Ингредиенты:
60 г апельсина
50 г лимона
40 мл апельсинового сока
50 мл сахарного сиропа (50 г сахара и 50 мл воды прогреть до растворения сахара)
50 г клюквы (можно использовать замороженную)
1 палочка корицы
400 мл кипятка
Приготовление: Апельсин нарезать небольшими кусочками и вместе с клюквой поместить в чайник. Добавить апельсиновый сок, сахарный сироп и палочку корицы. Залить все кипятком, дать настояться в течение 15 минут.
2. Чай «Горячий цитрус»
Ингредиенты:
6 г чая каркаде
по 1 дольке грейпфрута, апельсина, лимона
40 г меда
400 мл кипятка
Приготовление: Чай каркаде, фрукты и мед залить кипятком в кастрюльке. Довести до кипения. Перелить в чайник. Настаивать 2 минуты.
3. Чай «Транссибирский экспресс»
Транссибирский экспресс – легендарный поезд, связывающий Европу и Азию по длиннейшей железной дороге. В честь него и назван чай, который объединяет ароматы азиатского имбиря и распространенной в России облепихи. Помимо бесценных лечебных свойств, имбирь эффективно борется с переутомлением, усталостью и напряжением, а облепиха – это незаменимый природный поливитамин.
Ингредиенты:
100 г замороженной облепихи
200 мл апельсинового сока
40 мл сока имбиря
40 мл лимонного сока
40 мл меда
Приготовление: Все смешать, разогреть до 60° С. Чай готов!
4. Имбирный чай
Ингредиенты:
200 г апельсина
60 г лайма
80 мл сока имбиря (делается из корня имбиря среднего размера)
400 мл кипятка
100 мл меда
веточка мяты
Приготовление: Апельсин и лайм размять, добавить мед и имбирный сок, залить кипятком и хорошо размешать. Добавить мяту и дать настояться 5–7 минут.
5. Яблочно-ванильный чай
Ингредиенты:
100 г яблока
100 г груши
60 г апельсина
50 г лимона
1 палочка корицы
50 мл ванильного сиропа (можно заменить ванильным сахаром, по вкусу)
400 мл кипятка
Приготовление: Фрукты нарезать кубиками и поместить в чайник. Добавить ванильный сироп и палочку корицы, залить все кипятком и дать настояться 15 минут.
6. Чай «Ягодный микс»
Ингредиенты:
по 10 г клубники, малины, ежевики и голубики (если нет свежих ягод, можете смело заменять их замороженным ягодным миксом)
40 г меда
400 мл кипятка
Приготовление: Ягоды размять, залить кипятком, добавить мед и перемешать. Довести до кипения в кастрюле. Перелить в чайник. Настаивать 2 минуты.
7. Согревающий чай
Ингредиенты:
60 г корня имбиря (или 30 мл сока из имбиря)
по 1 дольке лимона и апельсина
40 мл меда
400 мл кипятка
Приготовление: Имбирь нарезать тонкими дольками. Соединить все ингредиенты, довести до кипения в кастрюле. Перелить в чайник. Настаивать 2 минуты.
8. Безалкогольный глинтвейн
Ингредиенты:
300 мл вишневого сока
40 мл смородинового сиропа
40 мл меда
корица, гвоздика, бадьян – по вкусу
по 4 дольки яблока, апельсина, лайма и лимона
Приготовление: В сотейник с фруктами налить вишневый сок и смородиновый сироп, добавить специи. Нагреть. Перелить в кувшинчик, по желанию украсить яблоком, бадьяном и палочкой корицы.
9. Чай с облепихой и айвовым вареньем
Ингредиенты:
120 г замороженной облепихи
30 г варенья из айвы
20 мл грушевого сиропа
30 мл пюре из маракуйи (можно не добавлять)
6 г цейлонского чая
350 мл кипятка
Приготовление: Приготовить пюре из облепихи: проварить замороженную облепиху с сахаром и протереть через сито (нам понадобится 70 мл пюре). Добавить в сотейник пюре из облепихи, варенье из айвы, сироп груши, пюре маракуйи, цейлонский чай и кипяток, довести до кипения и процедить в чайник.
10. Ромашковый чай с бузиной и клюквой
Ингредиенты:
500 мл воды
50 г сушеных яблок
100 г клюквы
25 мл сиропа бузины (не пугайтесь, он продается в аптеках)
5 фильтр-пакетов ромашкового чая
чернослив, клюква, сушеные яблоки – для подачи
Приготовление: В кастрюльке сварить сушеные яблоки, добавить клюкву, сироп бузины, довести до кипения и снять с огня. Бросить в эту же кастрюлю фильтр-пакеты, заварить. Остудить и процедить. Перед подачей разогреть. Подавать в чайнике с черносливом, клюквой и сушеными яблоками.Мария Зимина