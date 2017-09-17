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Десять рецептов горячих напитков

Десять рецептов горячих напитков
 

Для приготовления горячих напитков особых кулинарных навыков не нужно. С этим справится даже новичок.

1. Клюквенный чай

Ингредиенты:

60 г апельсина

50 г лимона

40 мл апельсинового сока

50 мл сахарного сиропа (50 г сахара и 50 мл воды прогреть до растворения сахара)

50 г клюквы (можно использовать замороженную)

1 палочка корицы

400 мл кипятка

Приготовление: Апельсин нарезать небольшими кусочками и вместе с клюквой поместить в чайник. Добавить апельсиновый сок, сахарный сироп и палочку корицы. Залить все кипятком, дать настояться в течение 15 минут.

2. Чай «Горячий цитрус»

Ингредиенты:

6 г чая каркаде

по 1 дольке грейпфрута, апельсина, лимона

40 г меда

400 мл кипятка

Приготовление: Чай каркаде, фрукты и мед залить кипятком в кастрюльке. Довести до кипения. Перелить в чайник. Настаивать 2 минуты.

3. Чай «Транссибирский экспресс»

Транссибирский экспресс – легендарный поезд, связывающий Европу и Азию по длиннейшей железной дороге. В честь него и назван чай, который объединяет ароматы азиатского имбиря и распространенной в России облепихи. Помимо бесценных лечебных свойств, имбирь эффективно борется с переутомлением, усталостью и напряжением, а облепиха – это незаменимый природный поливитамин.

Ингредиенты:

100 г замороженной облепихи

200 мл апельсинового сока

40 мл сока имбиря

40 мл лимонного сока

40 мл меда

Приготовление: Все смешать, разогреть до 60° С. Чай готов!

4. Имбирный чай

Ингредиенты:

200 г апельсина

60 г лайма

80 мл сока имбиря (делается из корня имбиря среднего размера)

400 мл кипятка

100 мл меда

веточка мяты

Приготовление: Апельсин и лайм размять, добавить мед и имбирный сок, залить кипятком и хорошо размешать. Добавить мяту и дать настояться 5–7 минут.

5. Яблочно-ванильный чай

Ингредиенты:

100 г яблока

100 г груши

60 г апельсина

50 г лимона

1 палочка корицы

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50 мл ванильного сиропа (можно заменить ванильным сахаром, по вкусу)

400 мл кипятка

Приготовление: Фрукты нарезать кубиками и поместить в чайник. Добавить ванильный сироп и палочку корицы, залить все кипятком и дать настояться 15 минут.

6. Чай «Ягодный микс»

Ингредиенты:

по 10 г клубники, малины, ежевики и голубики (если нет свежих ягод, можете смело заменять их замороженным ягодным миксом)

40 г меда

400 мл кипятка

Приготовление: Ягоды размять, залить кипятком, добавить мед и перемешать. Довести до кипения в кастрюле. Перелить в чайник. Настаивать 2 минуты.

7. Согревающий чай

Ингредиенты:

60 г корня имбиря (или 30 мл сока из имбиря)

по 1 дольке лимона и апельсина

40 мл меда

400 мл кипятка

Приготовление: Имбирь нарезать тонкими дольками. Соединить все ингредиенты, довести до кипения в кастрюле. Перелить в чайник. Настаивать 2 минуты.

8. Безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты:

300 мл вишневого сока

40 мл смородинового сиропа

40 мл меда

корица, гвоздика, бадьян – по вкусу

по 4 дольки яблока, апельсина, лайма и лимона

Приготовление: В сотейник с фруктами налить вишневый сок и смородиновый сироп, добавить специи. Нагреть. Перелить в кувшинчик, по желанию украсить яблоком, бадьяном и палочкой корицы.

9. Чай с облепихой и айвовым вареньем

Ингредиенты:

120 г замороженной облепихи

30 г варенья из айвы

20 мл грушевого сиропа

30 мл пюре из маракуйи (можно не добавлять)

6 г цейлонского чая

350 мл кипятка

Приготовление: Приготовить пюре из облепихи: проварить замороженную облепиху с сахаром и протереть через сито (нам понадобится 70 мл пюре). Добавить в сотейник пюре из облепихи, варенье из айвы, сироп груши, пюре маракуйи, цейлонский чай и кипяток, довести до кипения и процедить в чайник.

10. Ромашковый чай с бузиной и клюквой

Ингредиенты:

500 мл воды

50 г сушеных яблок

100 г клюквы

25 мл сиропа бузины (не пугайтесь, он продается в аптеках)

5 фильтр-пакетов ромашкового чая

чернослив, клюква, сушеные яблоки – для подачи

Приготовление: В кастрюльке сварить сушеные яблоки, добавить клюкву, сироп бузины, довести до кипения и снять с огня. Бросить в эту же кастрюлю фильтр-пакеты, заварить. Остудить и процедить. Перед подачей разогреть. Подавать в чайнике с черносливом, клюквой и сушеными яблоками.

Мария Зимина
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