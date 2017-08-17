Вкуснейшая скумбрия домашнего посола

Такая рыба понравится, как мужчинам, для аппетита, так и женщинам, для красоты. Готовить не сложно, но зато как вкусно.

Ингредиенты:

2 скумбрии

1 крупная луковица

5-8 шт. гвоздики

10-15 шт. черного душистого перца

5 шт. лаврового листа

Для рассола:

500 мл воды

2,5 ст.л. соли

1,5 ст.л. сахара

2-3 ст.л. растительного масла

Приготовление:

У скумбрии отрезать голову, удалить внутренности, промыть и нарезать на кусочки. Лук очистить и нарезать кольцами или полукольцами.

В банку уложить слоями скумбрию с луком, пересыпая гвоздикой, горошинами перца и перекладывая лавровым листом.

Воду довести до кипения, добавить соль, сахар и масло. Остудить и залить полученным раствором рыбу.

Накрыть крышкой и поставить в холодильник.

Кушать такую рыбку можно уже через сутки.

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Мария Зимина