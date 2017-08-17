Вкуснейшая скумбрия домашнего посола
Такая рыба понравится, как мужчинам, для аппетита, так и женщинам, для красоты. Готовить не сложно, но зато как вкусно.
Ингредиенты:
2 скумбрии
1 крупная луковица
5-8 шт. гвоздики
10-15 шт. черного душистого перца
5 шт. лаврового листа
Для рассола:
500 мл воды
2,5 ст.л. соли
1,5 ст.л. сахара
2-3 ст.л. растительного масла
Приготовление:
У скумбрии отрезать голову, удалить внутренности, промыть и нарезать на кусочки. Лук очистить и нарезать кольцами или полукольцами.
В банку уложить слоями скумбрию с луком, пересыпая гвоздикой, горошинами перца и перекладывая лавровым листом.
Воду довести до кипения, добавить соль, сахар и масло. Остудить и залить полученным раствором рыбу.
Накрыть крышкой и поставить в холодильник.
Кушать такую рыбку можно уже через сутки.Мария Зимина