Клубничный тирамису

Тирамису с клубникой - нежнейшая вариация известного итальянского десерта. Он идеален летом, в сезон клубники, но для пропитки отлично подойдут и замороженные ягоды.

Ингредиенты:

Клубника – 200 грамм

Холодное молоко – 0,5 стакана

Творог маложирный - 500 грамм

Темный горький шоколад – 50 грамм

Кофе вареный - 2 столовых ложки

Банан - 2 штуки

Приготовление:

1) Всю клубнику кроме 1 (для украшения) и бананы нарежьте.

2) В чаше для миксера взбейте творог до консистенции крема. Влейте кофе.

3) Выложите 1/3 бананов на дно большой салатницы с плоским дном.

4) Закройте первым слоем 1/3 клубники, тертого шоколада и смеси творога. Таким образом выложите и остальные 2 слоя, последним должен быть творог и тертый шоколад.

5) Украсьте оставшейся клубникой. Поставьте в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.

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Мария Зимина