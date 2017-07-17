Клубничный тирамису
Тирамису с клубникой - нежнейшая вариация известного итальянского десерта. Он идеален летом, в сезон клубники, но для пропитки отлично подойдут и замороженные ягоды.
Ингредиенты:
Клубника – 200 грамм
Холодное молоко – 0,5 стакана
Творог маложирный - 500 грамм
Темный горький шоколад – 50 грамм
Кофе вареный - 2 столовых ложки
Банан - 2 штуки
Приготовление:
1) Всю клубнику кроме 1 (для украшения) и бананы нарежьте.
2) В чаше для миксера взбейте творог до консистенции крема. Влейте кофе.
3) Выложите 1/3 бананов на дно большой салатницы с плоским дном.
4) Закройте первым слоем 1/3 клубники, тертого шоколада и смеси творога. Таким образом выложите и остальные 2 слоя, последним должен быть творог и тертый шоколад.
5) Украсьте оставшейся клубникой. Поставьте в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.Мария Зимина