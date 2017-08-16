Heжнoe пeчeньe «Taющий мoмeнт»
Это печеньe соответствует своему названию и в буквальном смысле слова тает вo рту. Именно за cчет того, что часть муки в рецепте заменена кpaxмалом печенье получается нежным и тающим в момент.
Ингредиенты:
- 250 г размягченного сливочного масла;
- 0,5 стакана сахарной пудры;
- 1,5 стакана муки;
- 100 г картофельного крахмала;
- ванилин.
Приготовление:
При помощи миксера смешать масло с сахарной пудрой до состояния пышной массы, добавить ваниль. Уменьшив мощность на миксере и не переставая взбивать массу, постепенно добавлять в нее муку и крахмал до состояния мягкого, но не жидкого теста.
На застеленный пергаментной бумагой противень при помощи кулинарного мешка выдавливаем наше печенье, оставляя между каждым расстояние 1,5-2 см.
Противень со сформированным печеньем отправляем в холодильник на 1-1,5 часа.
Затем выпекаем наше печенье 20-30 минут в разогретой до 180-200 градусов духовке до полного зарумянивания.Мария Зимина