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Heжнoe пeчeньe «Taющий мoмeнт»

Heжнoe пeчeньe «Taющий мoмeнт». Heжнoe пeчeньe «Taющий мoмeнт» 2
 

Это печеньe соответствует своему названию и в буквальном смысле слова тает вo рту. Именно за cчет того, что часть муки в рецепте заменена кpaxмалом печенье получается нежным и тающим в момент.

Ингредиенты:

- 250 г размягченного сливочного масла;

- 0,5 стакана сахарной пудры;

- 1,5 стакана муки;

- 100 г картофельного крахмала;

- ванилин.

Приготовление:

При помощи миксера смешать масло с сахарной пудрой до состояния пышной массы, добавить ваниль. Уменьшив мощность на миксере и не переставая взбивать массу, постепенно добавлять в нее муку и крахмал до состояния мягкого, но не жидкого теста.

На застеленный пергаментной бумагой противень при помощи кулинарного мешка выдавливаем наше печенье, оставляя между каждым расстояние 1,5-2 см.

Противень со сформированным печеньем отправляем в холодильник на 1-1,5 часа.

Затем выпекаем наше печенье 20-30 минут в разогретой до 180-200 градусов духовке до полного зарумянивания.

Мария Зимина
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