Быстрый пирог на каждый день

Если вы хотите быстро приготовить вкусный пирог, сделайте этот, он очень и очень вкусный.

Ингредиенты:

Для теста:

яйцо – 3-4 шт.

мука – 3-4 ст.л. с горкой

сахар – 1 /2 ст.

сода – 1 /2 ч.л., погасить лимонным соком

Для начинки:

1 вариант:

Яблоки 0,5 кг

Корица 0,5 ч. л.

2 вариант:

Курага 100 гр

Изюм 50 гр

Для заливки пирога:

сметана – 200 гр

сахар – 1 ст.л.

ягоды (можно замороженные: брусника, черника, клюква, смородина) – 2 горсти

Способ приготовления:

Яйца с сахаром взбиваем в густую пену, чтобы объём увеличился в 2 раза. Отставляем пока в сторону. Яблоки моём, удаляем сердцевину и режем на тонкие пластинки. Сухофрукты моем, курагу режем пополам. Можно добавить орехи.

Высыпаем муку в яичную смесь и ещё раз взбиваем. Добавляем соду, гашенную соком лимона и перемешиваем. Форму смазываем маслом, выкладываем в форму начинку, разравниваем. Сверху заливаем тестом и ставим в разогретую до 180-200 градусов духовку.

Выпекаем 20-25 минут, когда пирог немного зарумянится, вынимаем и заливаем сметаной, смешанной с сахаром и ягодами. Ставим пирог в духовку ещё на 5-7 минут. Проверяем готовность зубочисткой.

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Мария Зимина