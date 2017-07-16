Быстрый пирог на каждый день
Если вы хотите быстро приготовить вкусный пирог, сделайте этот, он очень и очень вкусный.
Ингредиенты:
Для теста:
яйцо – 3-4 шт.
мука – 3-4 ст.л. с горкой
сахар – 1 /2 ст.
сода – 1 /2 ч.л., погасить лимонным соком
Для начинки:
1 вариант:
Яблоки 0,5 кг
Корица 0,5 ч. л.
2 вариант:
Курага 100 гр
Изюм 50 гр
Для заливки пирога:
сметана – 200 гр
сахар – 1 ст.л.
ягоды (можно замороженные: брусника, черника, клюква, смородина) – 2 горсти
Способ приготовления:
Яйца с сахаром взбиваем в густую пену, чтобы объём увеличился в 2 раза. Отставляем пока в сторону. Яблоки моём, удаляем сердцевину и режем на тонкие пластинки. Сухофрукты моем, курагу режем пополам. Можно добавить орехи.
Высыпаем муку в яичную смесь и ещё раз взбиваем. Добавляем соду, гашенную соком лимона и перемешиваем. Форму смазываем маслом, выкладываем в форму начинку, разравниваем. Сверху заливаем тестом и ставим в разогретую до 180-200 градусов духовку.
Выпекаем 20-25 минут, когда пирог немного зарумянится, вынимаем и заливаем сметаной, смешанной с сахаром и ягодами. Ставим пирог в духовку ещё на 5-7 минут. Проверяем готовность зубочисткой.Мария Зимина